A San Marino nasce "Libri dal Sottosuolo": tre serate dedicate alla narrativa contemporanea

Dal 23 luglio al 6 agosto la Terrazza della Funivia di Borgo Maggiore ospita incontri con autori italiani e sammarinesi

Prende il via una nuova iniziativa culturale sul Titano. Nei giovedì di mezza estate, la Terrazza della Funivia di San Marino si trasformerà in uno spazio di scoperta e dialogo con la prima edizione di “Libri dal Sottosuolo”. La rassegna è organizzata da Angelica Bezziccari (presidente dell’Associazione Culturale OSA) già curatrice di eventi culturali e letterari, in collaborazione con il blog letterario Lit Motel (litmotel.com) curato da Michele Ghiotti, docente e autore sammarinese.

L’iniziativa, patrocinata dalla Giunta di Castello di Borgo Maggiore, propone tre appuntamenti dedicati all’esplorazione di voci alternative della narrativa italiana e sammarinese contemporanea. Gli incontri si terranno ogni giovedì, a partire dal 23 luglio fino al 6 agosto, alle ore 19:15, con una durata di circa 45 minuti, sulla Terrazza della Funivia a Borgo Maggiore, San Marino (Piazzale Campo della Fiera, 2).

Il titolo della rassegna evoca il celebre testo di Dostoevskij, Memorie dal sottosuolo, ma si spoglia di ogni pretesa accademica per farsi dichiarazione d’intenti. “Sottosuolo” è tutto ciò che si muove sotto la superficie visibile: storie e punti di vista originali, la ricerca di case editrici indipendenti, di autori e autrici fuori dal mainstream, lo scavo di significati nascosti, ma anche un rifugio, una tana culturale di confronto e pensiero critico.

Giovedì 23 luglio aprirà la rassegna Acutezza (Ed. Alcatraz) di Michele Ghiotti (San Marino, 1989), un perturbante gotico contemporaneo in cui cinque artiste rinchiuse in una ex colonia marina affrontano un’acuta e drammatica amplificazione dei propri sensi.

Giovedì 30 luglio sarà poi la volta di Giorgia Tribuiani (Alba Adriatica, 1985) e del suo Pezzi (Il Saggiatore): una favola nera e corale che esplora la memoria e la responsabilità collettiva a partire da un enigma inquietante.

Giovedì 6 agosto chiuderà la rassegna Andrea Donaera (Maglie, 1989) con La colpa è mia (Bompiani), romanzo generazionale ambientato in una Lecce post-lockdown, dove l’amore tra Bruno e Aby si sfalda sotto il peso di una malattia senza scampo, mentre lui scivola nell’oscura community incel.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.