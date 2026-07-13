Pensione senza requisiti, eredi dovranno restituire oltre 11mila euro
L'uomo non possedeva i 20 anni di contributi necessari per ottenere la pensione di vecchiaia
Il Tribunale di Rimini ha respinto il ricorso di due eredi contro la richiesta dell'Inps di restituire oltre 11mila euro percepiti dal padre, un pensionato deceduto nel 2020. Come riporta il Corriere Romagna, l'ente aveva accertato che l'uomo non possedeva i 20 anni di contributi necessari per ottenere la pensione di vecchiaia.
Decisiva, per il giudice del Lavoro Lucio Ardigò, la richiesta presentata dallo stesso pensionato nel 2017 di restituire il debito a rate tramite trattenute sulla pensione, considerata un formale riconoscimento dell'indebito. Per questo il Tribunale ha confermato l'obbligo di restituzione e condannato le eredi anche al pagamento di 2.300 euro di spese legali, oltre agli accessori di legge.