Bus si sfrena alla stazione di Novafeltria: tragedia sfiorata

Il mezzo, in sosta in attesa della partenza per Rimini, si è fermato contro un vecchio serbatoio della ferrovia. La foto dell'incidente è circolata sui social

Attimi di paura sabato a Novafeltria, dove un autobus fermo alla nuova stazione, in attesa di ripartire alla volta di Rimini, si è improvvisamente sfrenato. Il mezzo, fortunatamente vuoto, ha attraversato la strada per diversi metri prima di arrestarsi contro la base murata del vecchio serbatoio d'acqua della ferrovia.

Non essendoci nessuno a bordo, non si sono registrati feriti. Il pullman si è fermato a pochi metri dalla pista ciclopedonale del parco, scongiurando conseguenze ben più gravi, che avrebbero potuto coinvolgere pedoni o ciclisti di passaggio.

L'episodio, testimoniato da una foto diffusa sui social, ha comunque suscitato preoccupazione tra i residenti della zona.