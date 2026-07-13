Bimbo soffoca a cena: salvato in extremis grazie al 118

Soccorsi telefonici salvano la vita a un bimbo di 18 mesi

Tragedia sfiorata sabato sera ad Ancona, durante una cena tra quattro famiglie riminesi in vacanza in camper. Un bambino di 18 mesi ha rischiato di soffocare dopo aver ingerito un pezzo di patata lessa rimasto bloccato nelle vie respiratorie. A salvarlo è stato uno dei commensali che, seguendo passo dopo passo le indicazioni fornite al telefono dalla centrale operativa del 118, ha eseguito con successo le manovre di disostruzione.



Il piccolo è stato poi trasportato all'ospedale Salesi per accertamenti, dove si è ripreso rapidamente. Determinante il tempestivo intervento degli operatori del 118, che oltre a coordinare i soccorsi hanno guidato i presenti nelle manovre salvavita, fondamentali nei primi minuti in attesa dell'arrivo dell'ambulanza.