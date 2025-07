A San Marino torna il Festival internazionale delle arti: oltre 30 artisti provenienti da tutto il mondo

Spettacoli, concerti e laboratori creativi animeranno le piazze di San Marino

Scatta il conto alla rovescia per la 18ª edizione del San Marino International Arts Festival: l’appuntamento con uno dei weekend più ricchi di emozioni e bellezza del Centro Storico di San Marino, patrimonio dell’Umanità Unesco, è dal 1 al 3 agosto.

Sul sito www.smiaf.org è già disponibile il programma dettagliato degli spettacoli, concerti, workshop e laboratori creativi che animeranno le piazze e i palchi: un palcoscenico a cielo aperto, che conferma la sua vocazione internazionale, presentando oltre 30 artisti e artiste, provenienti da tutto il mondo.

Il tema del festival 2025:

“Oltre l’arte: spazi di partecipazione e cultura collaborativa”. Per la sua 18^ edizione, lo Smiaf inviterà il pubblico a riflettere e partecipare attivamente a quello che si configurerà come “un grande laboratorio collettivo”. Il tema del festival di quest’anno è infatti la partecipazione, intesa come espressione personale, responsabilità sociale e azione condivisa. A 18 anni, infatti, si diventa cittadini, si entra nella vita adulta, si inizia a contribuire consapevolmente alla costruzione del mondo.

Lo Smiaf vuole celebrare questo passaggio trasformando ogni spazio del Festival in un ambiente aperto e dinamico, dove installazioni, performance e opere d’arte non saranno solo da ammirare dai visitatori, ma da vivere e modificare, con il proprio agire.

Programma e ospiti

Tra gli artisti più attesi della 18^ edizione, meritano una citazione i Newen Afrobeat, il duo delle Fossick Project e Victor Murmuyo.

In scena domenica 3 agosto al Campo Bruno Reffi, i Newen Afrobeat rappresentano una delle realtà musicali più interessanti del panorama internazionale. Provenienti dal Cile, formazione a 12 membri, la loro musica combina ritmi afro beat tradizionali, musica latina, funk in chiave moderna, creando un’esperienza sonora unica. Hanno appena conquistato il pubblico di uno degli eventi musicali più iconici al mondo: il Glastonbury Festival.

Sabato 2 e domenica 3 agosto, lo SMIAF ospiterà in anteprima, nella suggestiva cornice di Piazza della Libertà, “Monkeybiz”, il nuovo spettacolo delle Fossick Project, duo creativo formato da Cecilia Valagussa e Marta Del Grandi. Sul palco, disegni artigianali, ombre, proiezioni su lavagna luminosa e musica dal vivo si fondono in un racconto senza parole. Cecilia Valagussa è un’illustratrice e fumettista italiana, autrice per la casa editrice Hoppipolla. Marta Del Grandi è una cantautrice milanese. Musicista di formazione jazzistica, il suo debutto solista “Until We Fossilize”, nel 2021, è uscito per l’etichetta britannica Fire Records.

Mimo, clownerie, teatro fisico e una buona dose di irriverenza: è questo l’inconfondibile mix che Christian Casanova, in arte Murmuyo, porta in scena da oltre trent’anni, conquistando il pubblico di tutto il mondo. Artista cileno di fama internazionale, Murmuyo si distingue per la capacità di trasformare ogni spazio in un palcoscenico vivo, dove il confine tra artista e spettatore si dissolve in un gioco di improvvisazione continua, ironia tagliente e profonda umanità. Con uno stile inimitabile, Murmuyo invita il pubblico a lasciarsi coinvolgere, rompendo barriere e regole, per tornare a giocare, a ridere di sé.

Federico Pedini Amati (Segretario di Stato per il Turismo): "Torna per il 18° anno consecutivo lo SMIAF – San Marino International Arts Festival, uno degli appuntamenti di punta che questa Segreteria e la Repubblica di San Marino propongono all’interno della programmazione estiva. Un evento di rilevanza internazionale, capace di attrarre numerosi turisti e di distinguersi nel panorama territoriale delle arti performative. Gli spettacoli proposti sono sicuro sapranno emozionare, coinvolgere e, quest’anno più che mai, stimolare la partecipazione attiva di cittadini. Un ringraziamento sincero va agli organizzatori per l’impegno e la passione che continuano a dedicare a questo progetto, agli artisti per la loro energia creativa e a tutti coloro che sceglieranno di vivere insieme a noi questi giorni di arte e cultura.”