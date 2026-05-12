A San Marino torna “Tuttavia…”: cinque giorni tra inclusione, sport e diritti

Dal 24 al 28 giugno l’edizione 2026 celebrerà i vent’anni della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità con forum, spettacoli, musica, attività inclusive, la Color Run e il live di Paolo Cevoli

Dal 24 al 28 giugno 2026, San Marino ospiterà la nuova edizione di “Tuttavia…”, che quest’anno porterà un titolo fortemente simbolico e profondamente attuale: “Tuttavia… coloriamo i Diritti!” (Umani per Convenzione)

Un’edizione speciale, realizzata in occasione del ventesimo anniversario della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD), che unirà riflessione pubblica, sport inclusivo, musica, motori, esperienze accessibili, attività per famiglie e momenti di comunità.

Il primo appuntamento sarà mercoledì 24 giugno con il Forum pubblico dedicato ai vent’anni della Convenzione ONU, un momento di approfondimento e confronto che porterà al centro temi come Vita Indipendente, autodeterminazione, libertà di scelta, accessibilità, partecipazione e dignità delle persone con disabilità.

Dopo il Forum, la manifestazione entrerà nel vivo nel fine settimana del 27 e 28 giugno, quando il Parco Ausa di Dogana e altri spazi del territorio sammarinese si trasformeranno in un grande villaggio aperto a tutti.

Accanto agli eventi principali, il programma comprenderà attività sportive inclusive, co-terapie, musica, intrattenimento, spazi associativi, esperienze accessibili e iniziative dedicate alla sensibilizzazione sui diritti umani e sociali.

Tra le presenze artistiche e culturali del weekend anche quella di Beatrice Tassone, fumettista e attivista per i diritti delle persone con disabilità, che durante il pomeriggio di sabato sarà presente con uno spazio dedicato alle sue illustrazioni e ai suoi lavori artistici, per poi portare sul palco un monologo tra arte, ironia e diritti.

La serata di sabato 27 giugno culminerà inoltre con lo spettacolo live di Paolo Cevoli, uno dei momenti più attesi dell’intera manifestazione.

Dopo il debutto dell'anno scorso, torna la Color Run 2026 – Rare Run United, una corsa-camminata inclusiva e non competitiva che unirà festa, sensibilizzazione e condivisione attraverso i colori, dedicando particolare attenzione al tema delle Malattie Rare.

E a seguire, l'arrivo della Rare Disease Motorun, il motoraduno solidale che collegherà simbolicamente Riccione e San Marino in un grande messaggio collettivo di vicinanza alle persone affette da malattie rare pediatriche e alle loro famiglie.

“Tuttavia… coloriamo i Diritti!” vuole essere molto più di un semplice evento. Vuole diventare uno spazio di incontro reale tra persone, esperienze e visioni differenti, capace di unire leggerezza e contenuti, festa e consapevolezza, partecipazione e diritti.

Un invito aperto a tutta la cittadinanza a vivere insieme una manifestazione che proverà a raccontare i diritti non soltanto attraverso parole e convegni, ma anche attraverso relazioni, presenza, cultura, movimento e comunità.