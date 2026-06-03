Dopo Vasco Rossi, al Neri arriva Achille Lauro: guida ai parcheggi e alla viabilità

Rimini si prepara a un altro grande evento musicale, domenica 7 giugno

Dopo il grande week end di musica con il soundcheck e la data zero del nuovo tour di Vasco Rossi, Rimini si prepara ad accogliere un'altra grande anteprima nazionale: domenica 7 giugno sarà Achille Lauro a salire sul palco dello Stadio Romeo Neri per il debutto assoluto negli stadi del suo nuovo progetto "Comuni Immortali". Così come accaduto per il doppio appuntamento con Vasco, anche in questa occasione il Comune di Rimini insieme alle autorità di pubblica sicurezza ha predisposto un piano speciale per la viabilità, con circa 90 agenti della polizia locale impegnati su più turni e 8 parcheggi straordinari acquistabili on line attraverso il portale eventi di MooneyGo e tramite l’app EasyPark.

Parcheggi

Saranno attivi i parcheggi di via Giuliani, Tribunale, Palacongressi, via Giovanni Fantoni, Colosseo, Macanno 1, Macanno 3 e Gros. I camper saranno ammessi esclusivamente nel parcheggio di via Fantoni. I parcheggi non saranno custoditi e saranno disponibili solo il giorno del concerto fino a riempimento dalle ore 8.00 alle 2.00 di lunedì 8 giugno. Tutte le autovetture dovranno essere rimosse entro l’orario di chiusura del parcheggio. Il costo è di 5 euro per le auto e di 15 euro per i camper, tariffe alle quali si aggiungono le commissioni applicate degli operatori di vendita. Per favorire i collegamenti tra le aree di sosta e lo stadio, nei parcheggi saranno inoltre posizionate biciclette in sharing. Sono a disposizione, non prenotabili, anche i parcheggi Settebello, gestito da Fs Park e Clementini gestito da Start Romagna. Per le persone con disabilità che devono accedere al concerto è prevista un’area sosta riservata nel parcheggio pubblico “Ex Damerini”, posizionata nella zona retro del palco.

Viabilità

Le limitazioni alla circolazione, nell’area come sotto indicata, avranno validità dalle ore 09.00 di domenica 7 giugno alle ore 03.00 di lunedì 8 giugno. La circolazione dei veicoli, auto e moto (eccetto autorizzati, residenti e aventi titolo) sarà interdetta all’interno dell’area ricompresa tra via Ugo Bassi (percorribile), via Giuliani (percorribile), via Annibale Fada (percorribile), via Carlo Alberto Dalla Chiesa (percorribile), via Giovanni Fantoni (percorribile solo fino all’intersezione con via Abruzzo che non sarà percorribile, ad eccezione dei residenti). I velocipedi e i monopattini, purché condotti a mano, potranno accedere all’area interdetta alla circolazione al solo fine di sostare ma non potranno circolare all’interno di detta area. In considerazione dell’utilizzo del Parcheggio del Palacongressi, al termine del concerto è prevista la chiusura di via della Fiera fino all'interazione con via Monte Titano e la chiusura della Circonvallazione Meridionale, da via Bramante a via della Fiera, solo per il tempo necessario a permettere il deflusso delle auto.

Trasporto pubblico

Domenica 7 giugno il trasporto pubblico locale osserverà i seguenti orari.

Per chi proviene dalla zona nord – Linea 4

Linea 4 (San Mauro Mare – Bellaria – Igea Marina – Rimini: fermata stazione FS) ultima corsa da Rimini stazione ore 2.15, frequenza ogni 30 minuti circa

Per chi proviene dalla zona sud – Linea 11

Linea 11 (Rimini – Riccione) servizio fino alle 2.00 con corse ogni 30 minuti circa

Il servizio Metromare (Rimini – Riccione) sarà prolungato: servizio fino alle 3.00 corse ogni 30’ (ultima corsa da RN FS 3.00)

