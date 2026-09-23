A San Sisto torna la Festa del Fungo: quattro giornate tra sapori del bosco ed escursioni

Nel primo weekend anche il Wild Fungo Trek e il Giro in Vespa e Auto d’Epoca

I sapori del bosco tornano protagonisti a San Sisto di Piandimeleto, nel cuore del Montefeltro, con la 57ª Festa del Fungo, in programma sabato 26 e domenica 27 settembre e sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026. Un appuntamento ormai tradizionale per il territorio, dedicato al fungo e più in generale alla gastronomia, alla natura e ai prodotti tipici locali. Per quattro giornate il borgo si animerà con stand gastronomici, specialità a base di funghi, mercatini di prodotti tipici, musica e intrattenimento, accompagnati dalla tradizionale Mostra Micologica Regionale, occasione per conoscere più da vicino le diverse specie fungine e approfondire gli aspetti legati alla loro conoscenza e raccolta. Nel programma non mancheranno i piatti della tradizione, con polenta e funghi, tagliatelle, salsiccia e funghi e patatine fritte, oltre a pane e birra. Un percorso gastronomico pensato per valorizzare i sapori autunnali e i prodotti del territorio. La Festa del Fungo sarà anche un'occasione per vivere il paesaggio del Montefeltro attraverso iniziative dedicate alla natura e alla mobilità d'altri tempi.

Il Wild Fungo Trek

Sabato 26 settembre è in programma il Wild Fungo Trek, un'escursione con partenza alle 15 e rientro previsto alle 19. Il percorso si sviluppa per 9,5 chilometri, con un dislivello di circa 350 metri, ed è classificato di difficoltà media/ impegnativa. L'iniziativa, patrocinata dal Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello, è rivolta ai partecipanti dai 10 anni in su e richiede un abbigliamento da trekking. Al termine della camminata sono previsti cena e gadget, con un costo di 25 euro.

In Vespa e auto d'epoca tra i borghi del Montefeltro

Domenica 27 settembre spazio invece agli appassionati di motori e veicoli storici con il Giro in Vespa e Auto d'Epoca. Il ritrovo è fissato alle 10 in piazza a San Sisto, dove sarà possibile effettuare le iscrizioni, mentre la partenza è prevista alle 10.30. Il percorso toccherà alcuni dei luoghi più suggestivi dell'entroterra: Carpegna, Miratoio, Sestino, Belforte all'Isauro, Piandimeleto, Lunano, Mutino e Frontino, prima del rientro a San Sisto. Alle 11.30 è previsto l'arrivo a Lunano per l'aperitivo presso l'Enoteca di Lunano, mentre alle 12.30 il gruppo farà ritorno a San Sisto per il pranzo. Per chi sceglierà il pacchetto completo, comprensivo di gadget, aperitivo e pranzo presso gli stand, il costo è di 25 euro. Prevista anche la possibilità di partecipare al solo aperitivo e gadget al costo di 10 euro.