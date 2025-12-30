A Sanremo il caso della campana anti-aborto: il centrosinistra contesta il vescovo Suetta
Inaugurata la “Campana dei bimbi non nati” in diocesi, scoppia la polemica politica
Si apre un caso a Sanremo dopo la decisione del vescovo diocesano, Antonio Suetta, di inaugurare una “Campana dei bimbi non nati”, collocata nella torretta di Villa Giovanna d’Arco, sede della diocesi.
La campana, pensata come richiamo alla vita, dal 28 dicembre scorso suona ogni sera alle ore 20, diventando “un richiamo quotidiano alla coscienza, alla preghiera e alla misericordia”, come dichiarato dalla diocesi.
La scelta ha suscitato immediate reazioni politiche. Protesta il centrosinistra locale: per il consigliere comunale del Pd di Imperia, Edoardo Verda, si tratta di “una scelta che non parla di cura né di ascolto, ma di colpa. Una scelta che trasforma il dolore in simbolo e il simbolo in accusa”.
La vicenda apre un dibattito su simbolismo religioso e sensibilità civica, con la comunità locale divisa tra chi vede nella campana un gesto di memoria e chi lo interpreta come una presa di posizione morale su temi eticamente delicati.