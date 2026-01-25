Rimini: un'auto si schianta contro il dehors del ristorante "Il panino"

Una Kia Venga si è schiantata contro il dohors del ristorante provocando gravi danni

Incidente nelle prime ore del mattino sul lungomare tra Bellariva e Rivazzurra. Intorno alle 5.00, una Kia Venga, direzione Riccione, si è schiantata contro il dehors del ristorante "Il panino", in viale Regina Margherita 75.

A bordo dell'auto viaggiavano 4 ragazze sulla trentina. Per cause ancora in corso di accertamento, la conducente avrebbe perso il controllo del veicolo, deviando improvvisamente la corsa e andando a schiantarsi contro la struttura esterna del locale, che ha subito gravi danni. Fortunatamente tutte e quattro le ragazze sono rimaste illese.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi e per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.