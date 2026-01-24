Carnevale a Rimini: spettacoli, sfilate e divertimento per grandi e piccoli

Tutti gli appuntamenti in programma per il mese di febbraio

Rimini si prepara già dalla fine di gennaio a vivere un mese ricco di appuntamenti dedicati al Carnevale, con una serie di iniziative che spaziano dal centro storico alle località balneari. L'evento centrale del palinsesto è ColorCoriandolo, l'iniziativa promossa dal Comune di Rimini e giunta alla sua XXIV edizione, che trasforma il cuore della città in un palcoscenico internazionale per famiglie e visitatori. Accanto alla manifestazione principale, il calendario si arricchisce grazie alle iniziative dei Musei comunali, dei quartieri, dei comitati turistici e delle associazioni sportive, offrendo un’esperienza diffusa su tutto il territorio comunale.



Il Carnevale in Centro: ColorCoriandolo e la Giostra Francese

Come di consueto, a Carnevale, il cuore dei festeggiamenti nel centro storico è ColorCoriandolo, che quest'anno assume un respiro internazionale ospitando performer provenienti da Argentina, Cile e Francia. L'intero evento è concepito come un viaggio tra arti antiche e linguaggi contemporanei, dove la giocoleria, la musica dal vivo e le performance acrobatiche si fondono per riscoprire il piacere del Carnevale classico, tra maschere colorate e piogge di coriandoli, per un intrattenimento diffuso, a cura di Made Officina Creativa.

Già da venerdì 30 gennaio, l'atmosfera si accende con l'arrivo della tradizionale Giostra Francese in Piazza Cavour (orario - da venerdì a domenica: 10 - 12.30 /15 - /19.30; da lunedì al giovedì: 15 - 19.30).

Il programma entra nel vivo domenica 15 febbraio con una parata itinerante guidata da una travolgente marching band composta da sette elementi, che porterà il ritmo tra le vie del centro. Tra le attrazioni più attese spicca la performance cilena "Senza Gravità", dove un acrobata sfiderà l'altezza su una pertica verticale, mentre gli artisti argentini di "Bolle di Fantasia" incanteranno il pubblico con un carretto magico capace di generare universi di bolle giganti e fumo. Al calar della sera, la piazza sarà invasa dagli "Animali di Fuoco", creature luminose che mescolano comicità e ricerca visiva per un finale di grande impatto.

La chiusura di martedì 17 febbraio, in occasione del Martedì Grasso, sarà invece dedicata al coinvolgimento attivo del pubblico. Piazza Cavour ospiterà la postazione di Radio Bruno per momenti di musica e baby dance, intervallati dalle incursioni di un clown eccentrico francese. Nel corso del pomeriggio si terrà "21 Rulli e S-Ballo", un'esibizione che unisce danza contemporanea e percussioni realizzate con materiali di recupero. Il Carnevale si concluderà ufficialmente con una spettacolare tempesta di bolle di sapone: una pioggia leggera e fluttuante che trasformerà la piazza in un giardino sospeso, coinvolgendo adulti e bambini in un ultimo, grande momento di gioco collettivo.



Magico Carnevale al museo!

In occasione del Carnevale, il Museo della Città propone un evento speciale, dedicato ai bambini di età compresa tra i 4 e gli 8 anni, per domenica 15 febbraio alle ore 16:30. Il progetto, ideato e condotto da Cristina Sedioli, invita i più piccoli a vivere un'avventura fantastica tra le sale del museo, dove l’arte antica incontra lo spirito della festa.

Il cuore dell'iniziativa è un racconto animato ambientato tra gli antichi mosaici marini. Per l'occasione, gli animali che popolano le opere del museo — come sgombri, polpi, leoni, delfini e pantere — "si travestono", dando vita a una festa avventurosa. Tra le onde del passato, i piccoli partecipanti potranno scorgere creature misteriose e leggendarie: una terribile strega, un fantastico grifone e un enigmatico musicista.

L’esperienza non si limita all'ascolto: al racconto seguirà infatti una mini caccia ai personaggi della storia, che stimolerà l'osservazione dei reperti museali in modo ludico. Al termine della ricerca, i bambini parteciperanno a un laboratorio creativo per realizzare con le proprie mani un’incredibile maschera a sorpresa, perfetta per celebrare il Carnevale con un tocco di originalità.

Evento gratuito su prenotazione https://www.ticketlandia.com/m/event/carnevalealmuseo



Le feste nei quartieri: Grotta Rossa e San Gaudenzo

Le celebrazioni prendono il via già alla fine di gennaio con il Carnevale Insieme alla Grotta Rossa, presso la parrocchia La Resurrezione di Don Oreste Benzi. Sabato 31 gennaio alle 20.45 si terrà una serata di improvvisazione teatrale a cura degli "Atti Matti", mentre domenica 1 febbraio alle 14.00 ci si ritrova per la tradizionale sfilata di maschere e carri allegorici. (In caso di maltempo, l'intero programma sarà posticipato a domenica 8 febbraio).

Sempre domenica 8 febbraio si svolge il Carnevale Interparrocchiale, un evento corale che coinvolge i ragazzi delle parrocchie di San Gaudenzo, Sant'Andrea dell'Ausa, San Raffaele e Gesù Nostra Riconciliazione. Il corteo mascherato, caratterizzato da costumi creativi e colorati, partirà alle 14.30 da Piazzale Tosi per attraversare via Covignano e via Saffi, fino a raggiungere Piazza Mazzini, dove la sfilata si trasformerà in un momento di festa.



Sport e divertimento al mare: Torre Pedrera, Viserba e la Carnival Run

Per chi non rinuncia all'attività fisica, la mattina di domenica 8 febbraio propone la 5° Carnival Run. La manifestazione podistica, curata dal Golden Club Rimini, prevede percorsi di 8,5 km e 4 km, aperti sia a corridori competitivi che a semplici amatori. Il ritrovo è fissato in via Aida alle ore 8.00, con partenza alle 9.30; un'occasione originale per correre in maschera e celebrare la ricorrenza in modo dinamico e salutare.

Sempre domenica 8 febbraio la festa coinvolge anche la zona nord di Rimini con Carnevalandia, organizzata dal Comitato Turistico di Torre Pedrera in Piazza Sacchini. Quest'anno la quarta edizione dell'evento è dedicata al mondo de "Il Mago di Oz": dalle 14.30 personaggi stravaganti animeranno la piazza per i più piccoli, mentre alle 16.30 avrà inizio lo spettacolo dei carri. La partecipazione è gratuita e pensata per far vivere a pieno l'atmosfera del Carnevale a pochi passi dal mare.

A Viserba la tradizionale festa di Carnevale in piazza arriva sabato 14 febbraio. Il programma prevede un pomeriggio di musica, attività di animazione, truccabimbi e palloncini per i più piccoli. Saranno inoltre presenti stand gastronomici con zucchero filato e popcorn, per un pomeriggio tutto dedicato al divertimento.

Riepilogo degli eventi

30 gennaio - 17 febbraio: Giostra Francese (Piazza Cavour)

31 gennaio - 1 febbraio: Carnevale alla Grotta Rossa

8 febbraio: Carnival Run (Mattina, via Aida)

8 febbraio: Carnevale Interparrocchiale (Zona San Gaudenzo/Piazza Mazzini)

8 febbraio: Carnevalandia (Torre Pedrera)

14 febbraio: Carnevale a Viserba (piazza Pascoli)

15 febbraio: Magico Carnevale al museo! (Museo della Città)

15 e 17 febbraio: ColorCoriandolo - Carnevale del Comune di Rimini (Piazza Cavour e vie del centro)