Santarcangelo, il Carnevale "anticipato" è un successo. Samira Lui incanta e svela: "Non sarò a Sanremo"

Grande partecipazione alla festa di Carnevale, il sindaco Sacchetti: "Siamo piazza fantastica per gli eventi"

La bellissima madrina Samira Lui, tanti carri di carnevale, colori, musica e divertimento per migliaia di persone intervenute nel centro storico clementino. Oggi (domenica 25 gennaio) Santarcangelo ha festeggiato il Carnevale, grazie all'evento realizzato sotto la direzione artistica di Gm Group di Mirco Guidi, in collaborazione con Pro Loco Santarcangelo e città Viva, e condotto da Andrea Prada. Festeggiamenti anticipati, ma che hanno raccolto l'entusiasmo di tante persone.



Ad aprire il Carnevale clementino è stata l'applaudita esibizione delle pilote di Gradara Corse, poi la banda musicale ha accompagnato l'arrivo della madrina della festa, Samira Lui, che è salita sul palco tra gli applausi e le grida del pubblico.

"Sono onorato di essere stato sul palco con lei: Samira ha raccontato di essere felice qui a Santarcangelo, qui in Romagna, una terra a lei molto cara. Le ho fatto una domanda provocatoria: Sarai a Sanremo? La risposta è stata no", svela il conduttore Andrea Prada.

Il momento clou è stata la sfilata dei quindici carri allegorici, da via Costa fino a piazza Ganganelli: La Ruota della Fortuna, I Pappagalli, Bollywood, Shrek, Che ne sanno i 2000, Sonic, Cars, Peter Pan, Bellezze al bagno, Brainrot vs Brawls Stars, Oktoberfest, Egizi, Contadini matti, Biroccio romagnolo, Alice nel paese delle meraviglie. Tutti del territorio limitrofo a Santarcangelo i carri, in arrivo anche da Novafeltria, Talamello, San Mauro Pascoli, Gatteo, Bellaria Igea Marina, Torre Pedrera, Grotta Rossa e San Paolo.

Il Carnevale clementino è stato anche all'insegna dell'inclusività con la partecipazione della Cooperativa Akkanto e la musica della Banda Rulli e Frulli, band fomata da musicisti adolescenti e giovani adulti abili e diversamente abili.

A un mese dai festeggiamenti di Natale e Capodanno, Santarcangelo anticipa così tutti con un Carnevale baciato anche dal sole dopo le piogge della mattina: "Una bellissima manifestazione: è il primo Carnevale che si festeggia in Romagna. Santarcangelo è una piazza fantastica per gli eventi, ma questo in particolare nell'inverno apre il nuovo anno. Grazie alla madrina Samira Lui che ha portato qui tante persone. Ci sono le tradizioni popolari, ma anche i grandi ospiti nazionali", commenta il sindaco Filippo Sacchetti.

"Nonostante il rischio del meteo, abbiamo trovato una splendida giornata. È stato un grandissimo carnevale, abbiamo riempito tutte le piazze di Santarcangelo", commenta Mirco Guidi di Gm Group, al quale è stato affidato la direzione artistica dell'evento.

Grande soddisfazione anche per Città Viva e Pro Loco, che ha portato sul palco i suoi presidenti Filiberto Baccolini e Alex Bertozzi.

L'elenco dei carri

La Fenice Borghi "Ruota della Fortuna"

- GM Group e La Giola Santarcangelo "I Pappagalli"

- Gaudj Group La Grotta Rossa "Bollywood"

- Shrek & La Banda Della Palude Novafeltria "Shrek"

- Scuola Primaria Di Talamello Talamello "Che ne sanno i 2000"

- Secchiano & Co. Novafeltria "Sonic"

- I Lupi di San Paolo San Paolo "Cars / Saetta McQueen"

- Chi Burdel e Chi Vez San Mauro Pascoli "Peter Pan, Capitan Uncino"

- Gli Anonimi San Mauro Pascoli "Bellezze al Bagno"

- Gli Avventurieri Gatteo "Brainrot VS Brawls Stars"

- Gli Spiaggiati San Mauro Pascoli "Oktoberfest - Festa della Birra"

- I Ribelli San Mauro Pascoli "Gli Egizi"

- Contadini Matti Torre Pedrera "Contadini Matti"

- Il Biroccio Romagnolo Bellaria Igea Marina "Il Biroccio Romagnolo"

- Le Classi Quarte Elementari di San Mauro Pascoli "Alice Nel Paese Delle Meraviglie"