A Sant’Andrea in Casale un weekend dedicato all’olio extravergine di qualità

Il Comune di San Clemente in collaborazione con CNA Rimini, ProduciAmo Romagna e La Scuola del Gusto, organizza un importante evento che pone al centro della scena l’olio extravergine di qualità del territorio, i suoi produttori e i tanti temi legati alle virtù salutistiche, culturali e sociali di questo prezioso valore.

Il Festival si terrà presso il Teatro G. Villa a Sant’Andrea in Casale e nell’attigua sala polifunzionale nei giorni di sabato 29 e domenica 30 novembre 2025.

Il programma del Festival prevede sabato 29 mattina una tavola rotonda che vedrà protagonisti esperti delle tecniche produttive in campo e in frantoio, professionisti della nutrizione, della valorizzazione turistica del territorio e della cucina.

Dalla mattina del sabato a domenica alle ore 18,30 si terrà la mostra-mercato. Otto produttori avranno modo di incontrare i tanti acquirenti provenienti da diverse aree delle Valconca e non solo e raccontare attraverso il gusto e la passione quanto di buono, bello e sano sanno realizzare.

Sabato e domenica si svolgeranno due Degustazioni guidate (ore 11,30 e ore 16,00) della durata di 45 minuti che accompagneranno gratuitamente i partecipanti a conoscere e riconoscere un olio EVO di qualità e a degustarne tutte le sue caratteristiche, così da facilitare l’acquisto del prodotto e il corretto consumo in cucina.

Sabato sera dalle ore 20,00 si terrà la “Cena evocentrica” dove le persone presenti giocheranno ad abbinare i prodotti presentati in un menù dedicato che vedrà protagonisti gli oli presentati nella mostra-mercato; sarà una danza di gusti divertente e istruttiva.

Domenica pomeriggio si terrà la premiazione del primo concorso fotografico denominato “Animavalconca” finalizzato a generare conoscenza della produzione agroalimentare ed enogastronomica romagnola di qualità, in particolare della Valconca, attraverso una narrazione collettiva realizzata per immagini fotografiche.

Il festival rappresenta un punto di partenza del processo di valorizzazione delle produzioni, della conoscenza esperienziale dei prodotti e dei produttori del territorio.

Benvenuto Nuovoevo è una comunità che si riconosce e che insieme cura e protegge il suo grande patrimonio enoagroalimentare, culturale e sociale.