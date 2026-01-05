Da Novafeltria al primo posto della classifica italiana: la storia di Kevin Miho

Il giovane producer ha prodotto il brano "In Silenzio" contenuto nel nuovo album di Tony Boy, attualmente in vetta alle classifiche nazionali

Kevin Miho, giovane produttore musicale classe 1999, ha inseguito con determinazione un sogno che oggi sta diventando realtà. Nato a Novafeltria, ha iniziato a interessarsi alla musica fin da bambino: già a dieci anni ascoltava musica elettronica, una passione che nel tempo si è trasformata in vera vocazione.

Affrontando timori, difficoltà e le numerose opportunità che una metropoli come Milano può offrire a un ragazzo di provincia, Kevin ha saputo trasformare ogni ostacolo in occasione di crescita. La sua resilienza e tenacia, unite al sostegno costante della famiglia, lo hanno accompagnato lungo tutto il percorso professionale.

A vent’anni si trasferisce a Milano, dove inizia a sviluppare il suo stile musicale e ad avvicinarsi al mondo cantautorale, collaborando con diversi artisti, tra cui la figlia di Albano e Romina. Il suo talento lo porta a partecipare a Sanremo Giovani, lavorando a fianco di Tommaso Colliva, produttore di Diodato e vincitore del Festival di Sanremo.

Oggi Kevin Miho è co-fondatore di Beyond Studio Milano, uno studio di produzione che rappresenta un punto di riferimento per nuovi e affermati artisti e DJ. Tra i suoi lavori più recenti, spicca la produzione del brano “In Silenzio” di Tony Boy, contenuto nell’album Trauma, che ha raggiunto la Top 50 italiana e il primo posto tra gli album più ascoltati nel Paese.

Il sindaco di Novafeltria non nasconde la sua ammirazione: “Conosco Kevin fin da bambino. Ha inseguito un sogno che piano piano si sta concretizzando. Anche da sindaco sono orgoglioso di questi ragazzi che dimostrano tenacia e guardano al futuro”.

Un percorso iniziato a Novafeltria e costruito passo dopo passo, che oggi porta Kevin a essere protagonista della scena musicale italiana.