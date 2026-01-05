Altarimini

Da Novafeltria al primo posto della classifica italiana: la storia di Kevin Miho

Il giovane producer ha prodotto il brano "In Silenzio" contenuto nel nuovo album di Tony Boy, attualmente in vetta alle classifiche nazionali

A cura di Redazione
05 gennaio 2026 16:39
Da Novafeltria al primo posto della classifica italiana: la storia di Kevin Miho - Kevin Miho
Kevin Miho
Novafeltria
Attualità
Condividi

Kevin Miho, giovane produttore musicale classe 1999, ha inseguito con determinazione un sogno che oggi sta diventando realtà. Nato a Novafeltria, ha iniziato a interessarsi alla musica fin da bambino: già a dieci anni ascoltava musica elettronica, una passione che nel tempo si è trasformata in vera vocazione.

Affrontando timori, difficoltà e le numerose opportunità che una metropoli come Milano può offrire a un ragazzo di provincia, Kevin ha saputo trasformare ogni ostacolo in occasione di crescita. La sua resilienza e tenacia, unite al sostegno costante della famiglia, lo hanno accompagnato lungo tutto il percorso professionale.

A vent’anni si trasferisce a Milano, dove inizia a sviluppare il suo stile musicale e ad avvicinarsi al mondo cantautorale, collaborando con diversi artisti, tra cui la figlia di Albano e Romina. Il suo talento lo porta a partecipare a Sanremo Giovani, lavorando a fianco di Tommaso Colliva, produttore di Diodato e vincitore del Festival di Sanremo.

Oggi Kevin Miho è co-fondatore di Beyond Studio Milano, uno studio di produzione che rappresenta un punto di riferimento per nuovi e affermati artisti e DJ. Tra i suoi lavori più recenti, spicca la produzione del brano “In Silenzio” di Tony Boy, contenuto nell’album Trauma, che ha raggiunto la Top 50 italiana e il primo posto tra gli album più ascoltati nel Paese.

Il sindaco di Novafeltria non nasconde la sua ammirazione: “Conosco Kevin fin da bambino. Ha inseguito un sogno che piano piano si sta concretizzando. Anche da sindaco sono orgoglioso di questi ragazzi che dimostrano tenacia e guardano al futuro”.

Un percorso iniziato a Novafeltria e costruito passo dopo passo, che oggi porta Kevin a essere protagonista della scena musicale italiana.

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini