A Santarcangelo arriva la Santa Run: corsa, musica e birra per una festa senza vincitori

Il 24 luglio il borgo clementino ospita la prima gara non competitiva tra centro storico e Campanone

Non ci saranno podi al traguardo né medaglie da conquistare, ma la mission è chiara, scritta a caratteri cubitali nel dna della manifestazione: divertirsi fino all'ultima goccia di sudore (e di birra). E' questa la filosofia di Santa Run, la prima corsa non competitiva che il 24 luglio sfilerà, a ritmo di musica, per le strade del borgo di Santarcangelo, mixando allegria, movimento (non è obbligatorio correre) e un pizzico di goliardia.

A brevettare il format, che ha scelto come colore ufficiale il blu, i ragazzi di Birgo Burger e Santarcangelo Mare, insieme alla palestra Rubicon Valley e alla celebre community di Fluxo Movement, pionieri dell'allenamento outdoor in Romagna.

Villaggio dell'evento sarà proprio la piscina di Santarcangelo Mare, in via Giovanni Falcone, da dove la corsa partirà alle ore 19,30 e si concluderà intorno alle 20,30 con un after party a base di frutta, pizza, patatine fritte e birra. Oltre naturalmente al mix di musica goliardica, che accompagnerà gli oltre 200 iscritti anche durante la manifestazione: la corsa si snoderà per le strade del centro storico fino su al Campanone. A comporre la playlist della Santa Run è stato scelto un nome piuttosto conosciuto a Santarcangelo: Cristian Fornino. Il deejay clementino, che seguirà gli atleti a bordo di un iconico risciò, sarà poi dietro la consolle di Santarcangelo Mare per la festa di chiusura.

Si potrà scegliere tra due percorsi: uno di 6 chilometri e uno di 3 chilometri.

L'evento è reso possibile anche grazie al contributo di diversi sponsor: Galvanina, Event Show, Le Befane, Dole (che fornirà la frutta), Seven Teen, Discovery Run e birra Forst. L'appuntamento è alle ore 18,30: il costo è di 20 euro, che comprendono anche i gadget goliardici e la maglietta ufficiale dell'evento. Per iscriversi basta cliccare su questo link