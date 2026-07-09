Colto da malore mentre è in acqua: turista perde la vita in spiaggia a Rimini

Il deceduto ha 74 anni ed è residente nel Bolognese

Tragedia questa mattina (giovedì 9 luglio) sulla spiaggia di Rimini. Un 74enne, residente a Pianoro, nel Bolognese, è deceduto all'altezza del bagno 126. L'allarme è scattato intorno alle 12.30: l'uomo si trovava in acqua, quando è stato colto da malore. Dai primi riscontri, è stata fatale una sindrome da sommersione. Immediato l'intervento dei marinai di salvataggio, che hanno avviato le prime manovre di rianimazione, proseguite poi dal personale del 118, intervenuto con il personale della capitaneria di porto di Rimini. Il 74enne ha però perso la vita. Il decesso è stato constatato sul posto dagli operatori.