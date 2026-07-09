Notte di allerta a Rimini: cade l'intonaco dal cavalcavia della Marecchiese, scattano i controlli

Strada chiusa nella notte

Pezzi di intonaco si sono staccati dal cavalcavia della Marecchiese, a Rimini, nella tarda serata di mercoledì, facendo scattare l'intervento dei soccorsi e la chiusura temporanea della struttura. L'allarme è stato lanciato poco dopo le 23 da un automobilista, che ha segnalato la caduta di alcuni frammenti sulla carreggiata in corrispondenza della rotatoria "Don Quinto Sicuro", lungo la strada statale 16.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Polizia Stradale e i tecnici di Anas. Secondo i primi accertamenti, le infiltrazioni d'acqua avrebbero interessato gli architravi del ponte, provocando l'ossidazione delle armature metalliche e il conseguente distacco di porzioni di intonaco. I vigili del fuoco hanno provveduto alla rimozione dei materiali pericolanti e alla messa in sicurezza dell'area.

Il cavalcavia è rimasto chiuso al traffico fino al termine delle verifiche, concluse poco dopo l'una di notte, quando è stato riaperto. Dai controlli effettuati non sarebbero emerse particolari criticità strutturali del manufatto.