A Santarcangelo nasce il Gart, un nuovo spazio dedicato all’arte e alla cultura

Sabato 29 agosto l’inaugurazione dello spazio-giardino nel centro storico

Sabato 29 agosto, alle ore 18, sarà inaugurato il GART, uno spazio-giardino situato in via della Costa 10, nel cuore del centro storico di Santarcangelo di Romagna. Un luogo dalla forte valenza simbolica, nato dal recupero di un’area segnata dalla storia e destinato a diventare un nuovo punto di riferimento per incontri, iniziative culturali e momenti di riflessione.

Il GART nasce infatti dalle macerie di una casa di famiglia bombardata durante la Seconda guerra mondiale. Il progetto è stato voluto dal dottor Ugo Amati, psichiatra e psicanalista, con l’obiettivo di trasformare uno spazio profondamente legato alla memoria in un luogo aperto alla cultura e alla creatività.

A interpretare il desiderio del creatore del GART sarà il professor Luca Cesari, direttore dell’Accademia di Belle Arti di Urbino, che interverrà nel corso dell’inaugurazione.

La serata sarà accompagnata da diversi momenti dedicati all’arte. Liana Mussoni, attrice, cantante e regista, leggerà alcuni brani tratti da un catalogo dedicato a Oscar Piattella, pittore con il quale Ugo Amati ha condiviso una lunga amicizia fin dagli anni Settanta, quando esercitava come medico condotto a Cantiano, paese d’adozione dell’artista pesarese.

L’attore Marco Giorgi, invece, proporrà alcune riflessioni sulla creazione estetica di Federico Moroni, noto artista santarcangiolese.

Durante l’inaugurazione saranno inoltre disponibili alcune pubblicazioni di Ugo Amati e Oscar Piattella dedicate proprio al tema della creazione estetica e del suo “incantesimo”.

Al termine dell’inaugurazione, la Pro Loco di Santarcangelo offrirà un piccolo rinfresco in Piazzetta Pedretti, di fronte al GART, affidato a Marcello Bugli, responsabile del bar Fuoricentro, anch’esso luogo di incontro e di iniziative.