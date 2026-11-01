INCIDENTE Grave incidente a Bellaria: 16enne cade dallo scooter. Ricoverato in condizioni disperate

In corso di accertamento le dinamiche dell'incidente

Grave incidente nella notte tra sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre in via Ravenna a Bellaria. Attorno all'1 di notte, un ragazzino di appena 16 anni è carambolato sull'asfalto con il proprio scooter. Secondo le prime ricostruzioni, il minorenne sarebbe caduto autonomamente per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità.

Sul posto il 118 con ambulanza e auto medicalizzata. I sanitari hanno trovato il ragazzino privo di sensi e hanno proceduto con le manovre di rianimazione, riuscendo a fare ripartire il cuore e a stabilizzarlo. Nel frattempo sono stati allertati l'elisoccorso e i carabinieri.

Il giovane è stato trasportato d'urgenza al Bufalini di Cesena dove i medici stanno tentando di salvargli la vita. I Carabinieri hanno proceduto coi rilievi per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente e, dopo aver identificato il ferito, hanno provveduto a rintracciare i genitori per informarli dell'accaduto.