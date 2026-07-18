A Santarcangelo torna il Festival dei Burattini
Dal 21 luglio al 2 agosto sei appuntamenti al Meet, nelle frazioni e a Poggio Torriana
Come ogni estate a Santarcangelo torna il Festival dei Burattini organizzato da Fondazione Culture Santarcangelo che farà tappa al Met, nelle frazioni e a Poggio Torriana.
Proprio dal Giardino delle pietre recuperate di Poggio Torriana prende avvio la 36esima edizione della rassegna con lo spettacolo “Baci, abbracci e bastonate” della compagnia Teatro della Sete in programma alle ore 21 di martedì 21 luglio. A partire dai 3 anni. In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà nel porticato del Giardino delle Pietre Recuperate.
La rassegna si sposterà poi al museo Mulino Sapignoli dove lunedì 27 luglio, sempre alle ore 21, andrà in scena “Attenti al bebè” della Compagnia Officina Duende. A partire dai 3 anni. In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà presso il Centro Sociale, via Costa del Macello, 8.
Giovedì 30 luglio, invece, la Compagnia Vladimiro Strinati porterà al Meet lo spettacolo “L’oca Licia” (a partire dai 3 anni) mentre il giorno successivo, venerdì 31 luglio, nel parco della chiesa di San Martino dei Mulini è in programma lo spettacolo “Due burattini e un bebè”, sempre della Compagnia Vladimiro Strinati (a partire dai 4 anni).
Sabato 1° agosto, invece, al parco del campo sportivo di Canonica andrà invece in scena “Pulcinella molto mosso” della compagnia Enrico Francone (dai 4 anni) e domenica 2 agosto “Il vestito nuovo dell’Imperatopo” della Compagnia Tanti Così Progetti chiuderà la rassegna al Meet (dai 3 anni). In caso di maltempo gli spettacoli di Santarcangelo (capoluogo e frazioni) si svolgeranno in biblioteca Baldini.