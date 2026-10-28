A Santarcangelo torna la grande botte di Pitrèt per la Fiera di San Martino

Birgo Burger e la Casa Vinicola Battistini riportano in piazza Ganganelli il simbolo della tradizione della Cagnina. Inaugurazione venerdì 6 novembre alle 19.

Una botte gigante, il vino dolce d'autunno e una storia di famiglia che attraversa quasi sessant'anni. Alla Fiera di San Martino di Santarcangelo torna la "botte di Pitrèt", simbolo della festa e della tradizione legata alla Cagnina. A riportarla in piazza Ganganelli saranno Birgo Burger e la Casa Vinicola Battistini, con uno spazio dedicato al vino e ai sapori romagnoli.

La storia comincia nel 1968, quando Pietro Nicoletti, oste conosciuto da tutti come Pitrèt, e il padre degli attuali titolari di Birgo Burger contribuirono a portare e innalzare la prima grande botte durante la festa. All'epoca aveva appena quattordici anni. In un primo momento il tino veniva riempito di Sangiovese, poi la cantina Battistini raccolse il testimone introducendo la Cagnina, diventata nel tempo uno dei simboli di San Martino. Quasi sessant'anni dopo, i pronipoti di Pitrèt, Federico e Filippo Bordoni, hanno deciso di riproporre quella tradizione. L'inaugurazione dello stand è in programma venerdì 6 novembre alle 19, all'interno di Birgoland.

«Abbiamo fatto un'altra follia», raccontano i titolari di Birgo Burger, che hanno scelto di dedicare uno spazio scenografico alla Cagnina, con l'obiettivo di riportare al centro della festa un vino legato alla memoria e alle abitudini del territorio. Accanto alla Cagnina ci saranno anche il Sangiovese e alcuni piatti della tradizione, tra cui la piada con salsiccia e cipolla di Santarcangelo. E per accompagnare il vino dolce autunnale non mancheranno le caldarroste, presenza immancabile nei giorni della fiera.

Birgo Burger aveva già puntato sulle ricette storiche durante le precedenti edizioni, riproponendo i grandi bomboloni riminesi ripieni di crema pasticcera, diventati un appuntamento atteso dai visitatori. Quest'anno la scommessa passa invece da una botte che racconta un pezzo di storia santarcangiolese, tra tradizione vinicola e ricordi di famiglia.