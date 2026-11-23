TRASPORTO MERCI ABUSIVO Rimini, fermati due pullman con dei pacchi al posto dei passeggeri: trasporto merci abusivo

Uno dei conducenti è stato sanzionato con una multa di oltre 4.100 euro

Controlli della Polizia locale nel fine settimana. Sabato mattina l'attività si è concentrata sulla strada statale 72, in direzione San Marino, dove si è svolto un servizio congiunto con la Polizia Stradale di Rimini. Gli operatori hanno fermato due pullman con targa straniera che hanno subito destato l'attenzione per un dettaglio. A bordo viaggiavano pochissime persone, sei su un mezzo e una soltanto sull'altro, mentre i vani di carico erano colmi di pacchi. Su ogni collo era riportato il nome del destinatario, e nessuno di questi nomi figurava nell'elenco dei passeggeri, elemento che ha fatto ritenere che i mezzi stessero in realtà effettuando un trasporto di merci per conto terzi, senza le autorizzazioni previste per questo tipo di attività.

Il primo dei due pullman è stato preso in carico dalla Polizia Locale, che ha contestato la violazione relativa al trasporto di cose per conto terzi senza titolo (art. 46 L.298/74). Il conducente ha scelto di definire subito la sanzione versando 4.132 euro. Più complessa la posizione dell'altro mezzo, attualmente al vaglio della Polizia Stradale, che procederà con gli atti di competenza.

Nell’ambito del programma dei controllati fatti dalla Polizia Locale di Rimini nel corso del fine settimana, l'attività ha portato al ritiro di cinque patenti di guida, tutte legate a conducenti trovati alla guida in stato di ebbrezza alcolica, tra i quali anche un neopatentato. I controlli sulla viabilità, svolti su tutto il territorio comunale con la presenza di diverse pattuglie, hanno una finalità preventiva e sono orientati a garantire la sicurezza della circolazione e a ridurre il rischio di incidenti stradali.

Il bilancio complessivo di questo fine settimana comprende quattro violazioni amministrative per guida con un tasso alcolemico superiore al limite consentito (art 186 del CdS) ma inferiore a quello che configura il reato. Per un quinto automobilista, giovane e in possesso della patente da meno di tre anni, la violazione è stata invece di natura penale: il tasso rilevato è risultato più elevato e, nel caso dei neopatentati, la legge prevede limiti ancora più stringenti. Alla serie di accertamenti si sono aggiunte due ulteriori sanzioni, una per la circolazione con un veicolo la cui revisione periodica risultava scaduta (art 80 del CdS) e una per il mancato rispetto delle regole sull'uso del dispositivo di sicurezza (art 180 del CdS) o sulla conduzione del mezzo, contestata nel corso degli stessi controlli.