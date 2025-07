A Santarcangelo tornano "Le Notti della Luna": due serate tra cartomanti e artisti di strada

Venerdì 25 e sabato 26 luglio, a Santarcangelo, arriva la festa dedicata all'esoterismo

A Santarcangelo tornano "Le Notti della Luna", il fine settimana tra cartomanti, artisti di strada, truck food, atmosfere e massaggi.



Venerdì 25 e sabato 26 luglio, a Santarcangelo, arriva il "Mercatino delle Notti della Luna", la festa dedicata all'esoterismo e al benessere che, nel corso degli ultimi anni, ha raggiunto un grande successo di pubblico, sia come presenze che come apprezzamento.

Saranno tantissime le cartomanti che, lungo le vie del borgo, faranno consulti agli ospiti della festa attraverso tarocchi, rune, lettura della mano e astrologia. Non mancheranno, come da tradizione, gli artisti di strada che si esibiranno in piazza e lungo le strade del centro: dagli spettacoli con il fuoco ai fachiri, dalle acrobate alla danza, il tutto in atmosfere ancestrali che riempiranno il centro di Santarcangelo.

La Piazza Ganganelli ospiterà un ampio e vario mercatino degli artigiani dove, tra incensi e creazioni a mano, sarà un piacere perdersi, per poi ritrovarsi davanti ad uno dei truck food e alla loro specialità uniche che arricchiranno ancor di più l'offerta enogastronomica della serata di Santarcangelo.

Infine un piccolo tocco di benessere, un'area massaggi, anch'essa in piazza, donerà momenti di relax nel bel mezzo di una festa allegra e colorata. Un'occasione unica anche per fare Shopping nella città clementina, grazie ai tantissimi negozi aperti e ai saldi d'occasione proposti in questi giorni.

Due serate imperdibili, da vivere in compagnia, per assaporare insieme quel pizzico di magia che riecheggia per le vie di Santarcangelo.