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Motogp

A Sepang Acosta beffa Marc Marquez, terzo Bezzecchi

Jorge Martin dà forfait e scivola a -19 da Marc Marquez

A cura di Redazione Redazione
31 ottobre 2026 13:11
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A Sepang Acosta beffa Marc Marquez, terzo Bezzecchi - Pedro Acosta (foto dal Facebook del pilota)
Pedro Acosta (foto dal Facebook del pilota)
Rimini
Sport
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Pedro Acosta ha vinto la gara sprint di Sepang in Malesia classe MotoGp. Il pilota Ktm ha preceduto il leader del Mondiale su Ducati ufficiale Marc Marquez e l'Aprilia di Marco Bezzecchi. Quarto Ogura, poi Di Giannantonio e Bagnaia. Out Alex Marquez e Miller. Marc Marquez allunga in classifica e si porta a +19 su Jorge Martin (Aprilia) che ha dato forfait per questo weekend. Se il campione spagnolo della Ducati nella gara lunga di domenica conquisterà almeno 18 punti (chiudendo 1° o 2°), avrà il primo

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