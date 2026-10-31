Matthew on the road Il riminese Matteo Nanni e il giro del mondo in moto: concluso il tour in Africa. "Guinea, che emozioni"

Lo abbiamo intercettato a Novafeltria, durante uno dei suoi viaggi

È conosciuto sui social e dal popolo dei motociclisti come Matthew on the road: Matteo Nanni, 42enne riminese, agente di polizia locale a Cesenatico, viaggia il mondo in sella alla sua moto. È da poco tornato in Italia dopo un'avventura in terra africana, iniziata il 1° settembre, e oggi (30 ottobre) ha fatto sosta nella meno esotica Novafeltria, per una visita alla cugina Raffaella, l'edicolante della centralissima piazza Vittorio Emanuele II. Qui lo abbiamo intercettato dopo una lunga tappa del suo giro del mondo. "È il nono viaggio all'interno di un progetto più ampio, con cui mi sono prefissato di girare tutto il mondo in sella alla mia moto", racconta Nanni, che dal 1° settembre ha visitato tanti Paesi dell'Africa: dal Ghana, prima tappa, alla Liberia, la Sierra Leone, il Senegal, il Gambia, fino al Marocco, per poi tornare in Europa e quindi in Italia. Tra le tappe, quelle che ha riservato più emozioni al centauro è stata la Guinea: "In senso positivo e in senso negativo - spiega - in quanto mi hanno fatto penare per il visto. Ho dovuto attendere 45 giorni. Ovviamente la domanda l'ho fatta prima di partire. Ma ci son stati di mezzo problemi diplomatici, di cui non ero al corrente. Ringrazio l'ambasciata italiana, sono stati gentilissimi. Ma in Guinea poi ho incontrato i paesaggi più affascinanti: forse non solo dell'Africa, ma del Mondo, per quello che ho visto finora". Nella sua lunga avventura on the road, non sono mancati i classici problemi meccanici: "Ma tutti risolvibili. Il motore non si è mai fermato. Diciamo che ho rotto il parafango 4 volte, in Liberia mi son fermato per il carburatore sporco. Poi ci sono state un paio di cadute, ma quelle è colpa del pilota", racconta divertito. In questi giorni sta viaggiando in Italia: "Provincia di Asti, Provincia di Genova e Pistoia per incontrare gli amici". E poi la sosta a Novafeltria, percorrendo la strada Marecchiese: "Una via storica per me, l'ho fatta tantissime volte con la moto". Finito questo tour "casalingo" un po' di riposo, poi per Matteo arriverà il momento di ripartire con il decimo viaggio di questo affascinante giro del mondo su 2 ruote.