A Spass, a settembre proseguono le escursioni alla scoperta della Romagna

Dal 2 al 10 settembre nuovi itinerari in bus tra borghi, castelli, arte, natura, tradizioni e prodotti tipici, con partenze dalle principali località della Riviera

Prosegue anche nel mese di settembre il viaggio di “A SPASS – Discover Romagna by Bus”, il progetto che per tutta l’estate ha accompagnato residenti e turisti alla scoperta delle eccellenze della Romagna attraverso un ricco calendario di escursioni guidate, con partenze dalle principali località della Riviera.

Un’iniziativa che nei mesi estivi ha raccolto grande successo e partecipazione tra il pubblico italiano e straniero, offrendo un modo semplice e originale per lasciare per qualche ora le località balneari e immergersi nell’arte, nella storia, nella natura, nell’artigianato e nei sapori dell’entroterra e delle città romagnole. Un’esperienza che continuerà quindi anche a settembre: dal 2 al 10 settembre sono ancora numerosi gli appuntamenti in calendario, tra castelli e fortezze, città rinascimentali, borghi medievali, musei, grotte, parchi naturali e degustazioni di prodotti tipici.

Dai Lidi di Comacchio a Ferrara, viaggio nella Capitale del Rinascimento



Si riparte mercoledì 2 settembre con “Ferrara. Gioiello rinascimentale”, un’intera giornata con partenza dai Lidi di Comacchio alla scoperta di una delle più importanti città d’arte italiane. L’itinerario inizierà dalle antiche mura e dal quartiere rinascimentale, con una sosta davanti a Palazzo dei Diamanti, per poi percorrere Corso Ercole I d’Este e raggiungere il cuore monumentale della città. Il tour toccherà il Castello Estense, la Cattedrale di San Giorgio, il Palazzo Ducale e le principali piazze del centro storico, ripercorrendo la storia degli Estensi. Dopo il pranzo con specialità della tradizione ferrarese, spazio alle vie medievali dell’antico ghetto ebraico e alla visita di Palazzo Schifanoia, dove sarà possibile ammirare il celebre ciclo di affreschi del “Salone dei Mesi”. L’escursione è in programma indicativamente dalle 9 alle 18.30.

Da Riccione, Misano e Cattolica a Montescudo-Monte Colombo, tra artigianato e sapori



Sempre mercoledì 2 settembre, con partenze da Riccione, Misano Adriatico e Cattolica, torna “Montescudo e Monte Colombo: Romagna taste and craft”, una serata dedicata alla memoria, alle tradizioni artigiane e alla gastronomia della Valconca. L’esperienza inizierà a Trarivi, con una visita raccontata al Museo della Linea Gotica Orientale, per poi proseguire con un laboratorio dedicato alla tessitura tradizionale al telaio insieme a un’artigiana locale. Dopo una degustazione di prodotti tipici romagnoli, accompagnata da racconti della tradizione, il viaggio continuerà al Museo Etnografico e al Santuario di Valliano. Durante la serata sarà presente anche uno spazio dedicato ai produttori del territorio. Il programma si svolgerà indicativamente dalle 18 alle 23.

Da Gatteo Mare e Cesenatico a Bagno di Romagna e Cesena, una giornata per tutta la famiglia



Tra boschi, gnomi e fortezze medievali, mercoledì 2 settembre torna anche “Bagno di Romagna e Cesena. Caccia ai tesori segreti”, con partenze da Gatteo Mare e Cesenatico e un programma pensato in particolare per le famiglie.

Prima tappa a Bagno di Romagna, dove grandi e piccoli potranno entrare nel mondo del celebre Sentiero degli Gnomi. Prima della passeggiata nel bosco è prevista una visita interattiva al Centro Visite del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, con un laboratorio creativo per bambini. Dopo il picnic nel verde, il viaggio proseguirà verso Cesena e la Rocca Malatestiana, dove camminamenti, antiche celle, racconti medievali e animazioni storiche trasformeranno la visita in un’avventura. A chiudere il pomeriggio sarà una merenda con prodotti locali. L’escursione si svolgerà indicativamente dalle 9 alle 18.30.

Da Bellaria-Igea Marina a Sogliano, alla scoperta dell’“oro” della Romagna



Il calendario prosegue giovedì 3 settembre con “L’oro di Sogliano”, escursione in partenza da Bellaria-Igea Marina. Una mattinata per conoscere storia, paesaggio e tradizioni di Sogliano al Rubicone, a cominciare da una passeggiata panoramica e dalla visita guidata al centro storico. Il percorso proseguirà al Museo del Disco, che conserva oltre 50mila vinili insieme a cilindri di cera, grammofoni, migliaia di libretti d’opera, strumenti e numerose curiosità legate alla storia della musica. Ultima tappa alle antiche fosse scavate nella roccia arenaria, dove ancora oggi viene affinato il celebre Formaggio di Fossa di Sogliano Dop. La visita si concluderà con una degustazione del prodotto simbolo del territorio. Il tour è previsto dalle 9 alle 13 circa.

Da Riccione, Misano e Cattolica a Montefiore Conca, il gigante di pietra della Valconca



Sempre giovedì 3 settembre, A SPASS torna a Montefiore Conca, con partenze da Riccione, Misano Adriatico e Cattolica. Il borgo, dominato dalla possente Rocca Malatestiana, sarà protagonista di un itinerario serale tra Medioevo, storia del Novecento e sapori locali. La visita partirà dalla Rocca Malatestiana, uno dei simboli della Valconca, per proseguire alla Chiesa di San Paolo e al Museo della Linea Gotica 44, dedicato agli avvenimenti che coinvolsero il territorio durante la Seconda guerra mondiale. La serata terminerà con un apericena a base di prodotti tipici organizzato dalla Pro Loco di Montefiore Conca. Il tour è previsto dalle 18 alle 23 circa.

Dai Lidi di Comacchio nel cuore del Delta del Po, tra canali, casoni e fenicotteri



Mercoledì 9 settembre sarà invece la volta di “Parco del Delta del Po e Comacchio. La piccola Venezia del Delta”, con partenza dai Lidi di Comacchio. La mattinata inizierà con una passeggiata nel centro storico di Comacchio, tra canali, ponti e alcuni dei luoghi più rappresentativi della città, dal Trepponti al Ponte degli Sbirri fino all’Antico Ospedale degli Infermi. Si raggiungeranno poi le Valli di Comacchio per una navigazione tra specchi d’acqua e antichi casoni da pesca, immersi in uno degli ecosistemi più importanti del territorio. Durante il percorso sarà possibile osservare la ricca avifauna delle Valli, compresa la numerosa colonia di fenicotteri rosa. La mattinata terminerà con una degustazione di prodotti della tradizione locale. L’orario indicativo è dalle 9 alle 13.

Da Rimini a Verucchio, dalle tracce dei Villanoviani alla potenza dei Malatesta



Sempre mercoledì 9 settembre, con partenze da Rimini, è in calendario “La doppia anima di Verucchio”. Il viaggio consentirà di attraversare oltre tremila anni di storia, partendo dalle straordinarie testimonianze della civiltà villanoviana custodite nel Museo Archeologico di Verucchio, tra cui il celebre trono ligneo. Dopo la visita al museo, il percorso continuerà tra le vie del borgo, affacciate sulla Valmarecchia e sulla costa adriatica, fino alla Rocca Malatestiana, fortezza simbolo della signoria dei Malatesta e legata alla figura di Malatesta da Verucchio, il “Mastin Vecchio” ricordato anche da Dante. La mattinata si concluderà con una degustazione di prodotti tipici raccontati dai produttori locali. Il tour si svolgerà dalle 9 alle 13 circa.

Da Riccione, Misano e Cattolica a Santarcangelo, tra grotte e storia malatestiana



Atmosfere sotterranee e storia saranno protagoniste nella serata di mercoledì 9 settembre con “Sotto e sopra Santarcangelo”, esperienza in partenza da Riccione, Misano Adriatico e Cattolica.

Il viaggio inizierà da Piazza Ganganelli e dall’Arco Trionfale, per poi proseguire verso il Combarbio e scendere nella suggestiva Grotta Monumentale, con i suoi cunicoli e ambienti sotterranei. Dopo una degustazione di prodotti tipici, il percorso riprenderà nel centro storico di Santarcangelo, tra monasteri, porte antiche, bastioni e torri, fino alla Rocca Malatestiana, accompagnati da storie, curiosità e aneddoti sulla città e sulla famiglia Malatesta. L’escursione si svolgerà indicativamente dalle 18 alle 23.



Da Cervia e Milano Marittima a Terra del Sole, dentro la “città ideale” del Rinascimento



Il gran finale di A SPASS si terrà giovedì 10 settembre con diversi appuntamenti. Da Cervia e Milano Marittima si partirà alla volta di Terra del Sole, città-fortezza voluta nel 1564 da Cosimo I de’ Medici come baluardo fiorentino in terra di Romagna. La visita guidata permetterà di conoscere le imponenti architetture rinascimentali della “città ideale”, prima di entrare nel suggestivo Palazzo Pretorio, dove è previsto un apericena con prodotti tipici della Romagna Toscana. La serata continuerà nel segno delle tradizioni locali con gli Sbandieratori, Musici e Uomini d’Arme di Terra del Sole, che accompagneranno i partecipanti tra rievocazione, musica e giochi di bandiere. In programma anche una dimostrazione dedicata alla preparazione della piadina romagnola a cura di un’Azdora. Il tour si svolgerà indicativamente dalle 18 alle 23.

Da Gatteo Mare e Cesenatico a Longiano e Sorrivoli, tra arte, castelli e sapori



Nella mattinata di giovedì 10 settembre, con partenze da Gatteo Mare e Cesenatico, A SPASS propone “Longiano e Roncofreddo. Due borghi sospesi nel tempo”. Prima tappa a Longiano, con una visita guidata del centro storico e l’ingresso al Museo di Arte Sacra e al Museo del Territorio, due luoghi che raccontano storia, tradizioni e identità culturale del borgo. L’itinerario continuerà quindi verso Sorrivoli, con la visita alla Casa dell’Upupa, casa-museo dell’artista Fioravanti, e al Castello di Sorrivoli. Nella corte esterna della fortezza sarà infine proposta una degustazione di prodotti tipici di un’azienda agricola locale. L’escursione è prevista dalle 9 alle 13 circa.

Da Rimini a Poggio Torriana, tra il Castello di Azzurrina, miele e antichi mestieri



A chiudere il calendario, nella serata di giovedì 10 settembre, sarà “Poggio Torriana. Misteri e dolcezze”, con partenze da Rimini.

Il viaggio condurrà innanzitutto a Montebello, dove al tramonto sarà possibile visitare il celebre castello legato alla leggenda di Azzurrina, antica dimora dei Conti Guidi di Bagno e ancora oggi uno dei luoghi più conosciuti e misteriosi della Valmarecchia. La serata proseguirà al Museo del Miele, con una degustazione di diverse varietà locali, per poi raggiungere Torriana e la Piazzetta dei Tigli, dove sarà proposto un momento conviviale con prodotti tipici.

Spazio, infine, all’artigianato e alla memoria del territorio con la visita al Laboratorio della Tessitura di Torriana, dove conoscere da vicino tecniche e segreti di un’antica attività ancora viva. L’esperienza, in programma indicativamente dalle 18 alle 23, segnerà la conclusione del calendario estivo di A SPASS.

Con le ultime date di settembre si conclude così un’estate trascorsa in viaggio con il bus attraverso la Romagna, mettendo in rete Riviera ed entroterra e offrendo a turisti italiani, stranieri e residenti la possibilità di raggiungere in pullman luoghi spesso meno conosciuti e vivere esperienze costruite attorno alla storia, all’arte, alla natura e alle produzioni tipiche del territorio.





Per informazioni e prenotazioni:

https://www.visitromagna.it/aspass