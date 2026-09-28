A spasso nella notte: due lupi avvistati a Misano Monte

La segnalazione arrivata da un'automobilista che intorno all'1.50 si è visto attraversare la strada da due esemplari

Due lupi avvistati nella notte lungo la strada tra Misano Monte e la zona delle Celle. La segnalazione giunta direttamente in redazione questa mattina, arriva da un automobilista che intorno all'1.50, si è trovato davanti ai due animali mentre percorreva la strada. Uno dei due esemplari, quello più grande, è rimasto visibile ed è stato ripreso in un video. Il secondo, più piccolo, è invece passato dietro l'auto, senza essere immortalato dalle immagini.

L'avvistamento si aggiunge alle segnalazioni di lupi che continuano ad arrivare da diverse zone del Riminese, riportando l'attenzione sulla presenza di questi animali non solo nelle zone collinari o nell'entroterra, ma anche vicino a centri abitati.