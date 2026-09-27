Paura a Secchiano: Fiat 500L invade la corsia e finisce contro una cancellata

Una coppia settantenne coinvolta nell’incidente sulla Marecchiese: il conducente, 74 anni, è stato soccorso dal 118 e trasportato a Novafeltria.

Brutta avventura nel pomeriggio di oggi, domenica 27 settembre, a Secchiano, lungo la strada Marecchiese. Erano circa le 16.30 quando una Fiat 500L, condotta da un uomo di 74 anni e con a bordo una signora, ha improvvisamente invaso la corsia opposta mentre procedeva in direzione Novafeltria. L’auto ha oltrepassato la carreggiata, invadendo anche il marciapiede utilizzato come pista ciclabile e protetto da un cordolo in cemento, per poi terminare la propria corsa contro la cancellata di un’abitazione al civico 77. La dinamica avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi: in quel momento, infatti, nella corsia opposta non transitavano automobili, motocicli o biciclette e sul marciapiede non erano presenti pedoni. A seguito dell’impatto sono entrati in funzione gli airbag della vettura. Il conducente ha riportato un colpo alla testa contro il parabrezza ed è stato soccorso dal personale del 118, che lo ha trasportato al pronto intervento di Novafeltria per gli accertamenti e le cure del caso. Restano da chiarire le cause dell’incidente. Tra le ipotesi al vaglio ci sono una possibile distrazione oppure un colpo di sonno, ma saranno gli accertamenti a stabilire con precisione cosa sia accaduto. Sul posto sono intervenute due pattuglie dei Carabinieri, impegnate nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e nella gestione del traffico, particolarmente intenso a quell’ora.