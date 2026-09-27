Diretta testuale Eccellenza: Osteria Grande - Rimini
Gli uomini di Gadda, ancora con la porta imbattuta, cercano la quinta vittoria su cinque
Osteria Grande - Rimini 1-2
OSTERIA GRANDE: (3-5-2): Leoni - Cavazza (42' st Rinieri), El Archi (35' st Salcuni), Tomatis - Carpano (7' st Garetti), Cavini, Stanzani (33' st Sandrolini), Casadei (35' st Liverani), Grazioso - Girotti, Xhuveli. A disp.: Cinquemani, Rubino, Landi, Baruzzi. All.: Melotti.
RIMINI: (4-3-1-2): Roberto - Fabbri, Nava, Maggioli, Carnesecchi - Bertani, De Angelis, Nisi - Cicarevic - Carmona (19' pt Carlini, 19' st Vitucci), Piazze (44' st Bellavista). A disp.: Pollini, Pasquini, Ammora, Mwape, Moricoli, Ciavatta. All.: Gadda.
ARBITRO: Zorzon di Trieste.
RETI: 20' pt Xhuveli, 20' st Nisi, 30' st Vitucci.
AMMONITI: Cavazza, Stanzani, Maggioli, Bellavista, Vitucci, Cicarevic.
CASTEL SAN PIETRO TERME Nel neutro dell'impianto di via Viara, il Rimini cerca la quinta vittoria su cinque, sfidando l'Osteria Grande. È una frazione di Castel San Pietro Terme, da 4500 abitanti circa, che da ben tre stagioni con la sua squadra di calcio milita in Eccellenza.
Tutto come previsto in casa Rimini: è 4-3-1-2 con Piazze e Carmona in attacco. L'Osteria Grande replica con un 3-5-2 molto solido.
PARTITI!
3' Si fa vedere in attacco l'Osteria Grande, ma il colpo di testa di Girotti, su cross di Grazioso, è alto sopra la traversa. L'azione sugli sviluppi di un corner.
8' RIMINI PERICOLOSO! Sugli sviluppi di un angolo, ci prova Cicarevic, Leoni respinge, poi il portiere dell'Osteria Grande si oppone al tap-in ravvicinato di Maggioli.
15' Il Rimini spinge, sul terzo angolo della partita arriva il colpo di testa di Piazze non impensierisce Leoni che para.
Intanto Imolese in vantaggio 1-0 sul campo di un Pietracuta fortemente rimaneggiato (manca anche il portiere ex Tropical Coriano Pollini).
18' Punizione dalla lunga distanza di De Angelis, parata facile per Leoni.
19' Problema fisico per Carmona, costretto al cambio. C'è Carlini.
20' OSTERIA GRANDE IN VANTAGGIO. Primo gol subito dal Rimini in campionato. Su palla in verticale Xhuveli vince un contrasto e calcia in diagonale, battendo Roberto.
32' RIMINI VICINO AL PARI! Una ripartenza sorprende la squadra di casa, Carlini serve Cicarevic che a tu per tu con Leoni si fa ipnotizzare dall'estremo difensore.
33' Cross di Carnesecchi, fin qui tra i migliori, e colpo di testa di Piazze alto.
Raddoppia l'Imolese in casa del Pietracuta.
Si avvicina la fine del primo tempo, la difesa locale sta reggendo alla pressione biancorossa.
44' Ancora un angolo per il Rimini, si accende una mischia: ci prova Piazze di testa, ma la difesa rimpalla il tiro, poi Nava si coordina male, palla fuori.
45' + 1' Cross di Fabbri, Piazze fa sponda di testa per Cicarevic, il sinistro termina a lato.
FINE PT
Squadre in campo per la ripresa
A Pietracuta accorcia la squadra di casa, 1-2 a firma Fabbri.
54' Contropiede Rimini: Carlini serve Cicarevic, il cui tiro, deviato, viene respinto da Leoni, fin qui tra i migliori.
64' Il Rimini rischia il 2-0, con l'Osteria Grande che recupera palla dopo un rinvio errato della difesa. Questa volta Roberto riesce a ipnotizzare Xhuveli, poi con un gran guizzo blocca il pallone anticipando il possibile tap-in di Stanzani.
65' RIMINI GOL! Gol sbagliato, gol subito, arriva il pareggio dei biancorossi con Nisi che triangola con il neo entrato Vitucci e infila Leoni.
68' RIMINI SPINGE! Dopo un’azione manovrata, i biancorossi vanno vicini al ribaltone. Dopo una mischia in area, Piazze calcia, ma ancora l’estremo difensore di casa para di piede. L’azione prosegue e Cicarevic innesca ancora l’uruguayano, ma il portiere di Melotti para ancora.
70' Ancora Piazze pericoloso, il colpo di testa su cross di Maggioli termina alto.
75' GOL RIMINI! SEGNA VITUCCI. L'attaccante ex Santarcangelo decisivo con un gol e un assist. Cross del solito Fabbri, Piazze fa sponda e Vitucci batte Leoni.
81' Ancora lo scatenato Vitucci sfiora il tris, ma calcia a lato a tu per tu con Leoni.
85' Piazze cerca il gol, ma ancora un volta c'è Leoni, pronto a respingere.
FINITA! E il Pietracuta ha rimontato 2-2 l'Imolese: biancorossi già in fuga a +4.