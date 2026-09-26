Lago Azzurro di Santarcangelo "svuotato", volontari in azione per salvare i pesci

L'intervento di volontari ha permesso di salvare 130 carpe, 3 siluri, 6 perca e un numero elevato di piccoli pesci

Oggi (sabato 26 settembre) il gruppo Romagna Carp Club, affiancato da numerosi volontari, ha effettuato un intervento di recupero ittico presso il Lago Azzurro di Santarcangelo di Romagna, divenuto necessario in seguito a lavori di prosciugamento del bacino, avviati nell’ambito di un progetto di impermeabilizzazione del fondale. Il livello dell'acqua, ridotto drasticamente, metteva a rischio i pesci. L'operazione, effettuata appunto in maniera volontaria, ha permesso di salvare oltre 130 carpe, 3 siluri, 6 perca e un numero elevatissimo di piccoli pesci. "L’intervento si è rivelato particolarmente complesso sotto il profilo operativo. La pozza residua poggiava infatti su uno strato di limo superiore ai due metri di profondità, rendendo difficoltosi sia i movimenti che le operazioni di cattura. Nonostante le condizioni proibitive, i volontari, dotati di attrezzature essenziali come gommoni, reti e dispositivi di protezione, e grazie a un notevole sforzo fisico, sono riusciti a completare con successo un’operazione tutt’altro che scontata", spiegano dal Romagna Carp. Tutti i pesci recuperati sono stati successivamente trasferiti e liberati nella parte del Lago Azzurro ancora caratterizzata dalla presenza di acqua.



