A Talamello è tempo di brindisi: 13 cantine e dj set per la Notte Rosa

In programma Talamello di Vino

A Talamello si brinda alla Notte Rosa con “Talamello di Vino”, l’evento in programma stasera (sabato 20 giugno), dalle ore 17 nel centro storico del borgo. Protagoniste della serata saranno 13 cantine del territorio romagnolo, affiancate dai ristoratori locali che proporranno specialità gastronomiche per tutti i gusti. Ad accompagnare degustazioni e atmosfera di festa anche il dj set di Marco Simoni, per un appuntamento che unisce vino, musica e valorizzazione delle eccellenze del territorio in uno dei borghi più caratteristici della Valmarecchia.

Le cantine protagoniste: Agricola I Muretti, Cantina Pastocchi, Ca’ Perdicchi, Franco Galli, Azienda Agricola Cretaia, Delle Selve, Flenghi, Pian dei Venti, Tenuta Santa Lucia Biodinamica, I Piccoli Vignaioli, San Valentino e Pecci. Infine i vini della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini.