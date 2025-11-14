“A tavola con l’Ausl Romagna”: il nuovo canale WhatsApp per piatti sani e gustosi

Il canale offre ricette stagionali e salutari, sviluppate da chef ed Educhef con supervisione di esperti nutrizionisti

E’ attivo il Canale WhatsApp “A tavola con l'AUSL Romagna”, un nuovo strumento ideato dal Dipartimento di Sanità Pubblica aziendale per aiutare i cittadini a portare in tavola piatti sani, senza rinunciare al gusto.

Unendosi al canale, sarà possibile ricevere ogni settimana ricette semplici, stagionali e salutari, elaborate da chef ed Educhef (cittadini competenti in tema di sana alimentazione) che hanno collaborato a progetti e iniziative di promozione della salute, con la supervisione di esperti di nutrizione.

Viene lanciato oggi, Giornata Mondiale del Diabete, per sottolineare l’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e della gestione di questa malattia che in Romagna colpisce l’8 per centro della popolazione. La consapevolezza e uno stile di vita sano sono strumenti fondamentali per proteggere la nostra salute e mangiare sano è il primo passo per vivere meglio e per prevenire le malattie croniche.

Il nuovo canale è un ulteriore strumento per promuovere salute, affiancandosi al sito web aziendale dove al link è consultabile una sezione dedicata alla sana alimentazione, con tante informazioni utili per orientarsi nelle scelte alimentari salutari, consigli pratici per una dieta equilibrata, gli eventi promossi sul territorio e tante ricette di cucina.

Iscriversi è semplice e gratuito: basta cliccare il link

Se vuoi contribuire, invia la tua ricetta a [email protected], verrà valutata dal team di dietisti e pubblicata con il tuo nome.