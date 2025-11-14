Altarimini

“A tavola con l’Ausl Romagna”: il nuovo canale WhatsApp per piatti sani e gustosi

Il canale offre ricette stagionali e salutari, sviluppate da chef ed Educhef con supervisione di esperti nutrizionisti

A cura di Grazia Antonioli
14 novembre 2025
E’ attivo il Canale WhatsApp “A tavola con l'AUSL Romagna”, un nuovo strumento ideato dal Dipartimento di Sanità Pubblica aziendale per aiutare i cittadini a portare in tavola piatti sani, senza rinunciare al gusto.

Unendosi al canale, sarà possibile ricevere ogni settimana ricette semplici, stagionali e salutari, elaborate da chef ed Educhef (cittadini competenti in tema di sana alimentazione) che hanno collaborato a progetti e iniziative di promozione della salute, con la supervisione di esperti di nutrizione.

Viene lanciato oggi, Giornata Mondiale del Diabete, per sottolineare l’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e della gestione di questa malattia che in Romagna colpisce l’8 per centro della popolazione. La consapevolezza e uno stile di vita sano sono strumenti fondamentali per proteggere la nostra salute e mangiare sano è il primo passo per vivere meglio e per prevenire le malattie croniche.

Il nuovo canale è un ulteriore strumento per promuovere salute, affiancandosi al sito web aziendale dove al link è consultabile una sezione dedicata alla sana alimentazione, con tante informazioni utili per orientarsi nelle scelte alimentari salutari, consigli pratici per una dieta equilibrata, gli eventi promossi sul territorio e tante ricette di cucina.

Iscriversi è semplice e gratuito: basta cliccare il link

Se vuoi contribuire, invia la tua ricetta a [email protected], verrà valutata dal team di dietisti e pubblicata con il tuo nome.

