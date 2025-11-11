“A teatro con il Soroptimist”: diciotto giovani riminesi in scena… come spettatori

Grazie al progetto del Club Soroptimist e del Comune di Rimini, gli studenti seguiranno la stagione di prosa 2025/2026 e recensiranno due spettacoli

Anche quest’anno diciotto giovani studenti e studentesse riminesi assisteranno all’intera stagione di prosa del Galli di Rimini grazie al progetto “A teatro con il Soroptimist”, realizzato dal Soroptimist Club di Rimini con la collaborazione costante e proficua della Direzione Teatri del Comune.

Gli abbonamenti sono stati consegnati giovedì scorso, nella sala Ressi del Teatro Galli, da Maria Dora Sisti Presidente del Club Soroptimist di Rimini, da Maria Benedetta Magnani coordinatrice del progetto per il Soroptimist insieme alle altre socie del gruppo di lavoro e da Emanuela Angelini dell’ufficio Teatro del Comune

I giovani, allievi dell’ultimo anno, sono stati scelti per meriti da un’apposita commissione di socie tra circa 24 candidati selezionati dalle scuole.

Alla cerimonia era presente la dottoressa Antonella Leo dell’ufficio Teatro in rappresentanza del Comune di Rimini, che grazie al sostegno calorosamente dato fin dal 2011 dal dottor Giampiero Piscaglia, convinto della validità del progetto assieme alla dottoressa Laura Fontana, ha affiancato il club e ne ha incentivato l’azione cogliendone le grandi potenzialità educative culturali e sociali.

Hanno altresì preso parte alla consegna degli abbonamenti alcuni Dirigenti scolastici, i docenti referenti delle scuole, parenti e amici dei giovani prescelti.

“A Teatro con il Soroptimist – spiega la presidente del Club Maria Dora Sisti - è un progetto che realizziamo da 14 anni grazie alla collaborazione con il Comune di Rimini e ringraziamo sentitamente la Direzione e le referenti dell’ufficio competente Antonella Leo ed Emanuela Angelini per il sostegno in questo percorso per avvicinare i ragazzi all’affascinante emozione del teatro”.

Le domande per partecipare crescono ogni anno a dimostrazione dell’interesse e della passione dei giovani riminesi per il teatro. Un segnale certamente significativo e molto incoraggiante.

Come nella precedente edizione, gli studenti che partecipano al progetto, recensiranno due spettacoli tra quelli della stagione di prosa 2025/2026 in un’idea di riscoperta del dono della parola e del valore aggiunto che il teatro offre.

Ad Aprile 2026, con una restituzione alla città in un incontro aperto al pubblico, i giovani dibatteranno e commenteranno gli spettacoli e l’esperienza vissuta.