Un drone si aggira per i cieli di Novafeltria e dell'Alta Valmarecchia: ecco perché

In corso un monitoraggio per conto della protezione civile regionale e di Rimini

Nei giorni scorsi, un drone si è alzato nei cieli dell'Alta Valmarecchia. Nessun mistero: sono i tecnici della Surveying Systems di Ravenna, incaricati dalla protezione civile regionale e da quella di Rimini di mappare i torrenti principali della zona per eseguire studi idraulici, nell'ottica della prevenzione idrogeologica. Per farlo, monitorando lo stato dei torrenti, viene utilizzato un drone, che effettua un rilievo tridimensionale, una foto comprensiva di ogni dettaglio. Il materiale sarà poi trasmesso ai tecnici e agli ingegneri della Regione, che attraverso calcoli e modellistica, valuteranno le portate dei torrenti e quindi i rischi di alluvione, considerando i sempre più frequenti fenomeni alluvionali che colpiscono il nostro territorio. Venerdì (5 novembre) i rilievi hanno riguardato il torrente Rio Rosso, a Novafeltria. In precedenza le analisi hanno riguardato una decina di torrenti, tra i quali il Mazzocco, il San Marino e il Prena.