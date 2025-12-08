Report punta i riflettori su Bellaria-Igea Marina: il caso del bene confiscato diventa un giallo amministrativo
Inchiesta dal titolo “Quando il riscatto diventa beffa”
Ieri sera su Rai Tre, la storica trasmissione d’inchiesta “Report” ha dedicato una puntata speciale a Bellaria-Igea Marina, intitolata “Quando il riscatto diventa beffa” — un’inchiesta destinata a far discutere.
La puntata racconta di un immobile sequestrato alla criminalità e affidato all’amministrazione comunale di Bellaria-Igea Marina con l’obiettivo di riqualificarlo. L’investimento — oltre 400 mila euro — avrebbe dovuto rappresentare un’opportunità di recupero e rilancio per la comunità. Tuttavia, secondo “Report”, le cose non sono andate come previsto: l’intervento, pur costato ingenti risorse pubbliche, rischia di trasformarsi in una «beffa», con risultati sotto le attese.
Il servizio di Report evidenzia criticità nella destinazione d’uso del bene e nella capacità dell’intervento di generare un beneficio concreto per la comunità. Gli autori dell’inchiesta parlano di una “occasione mancata”, mentre tra i cittadini cresce l’attenzione su una vicenda che tocca temi sensibili: uso delle risorse pubbliche, lotta alla criminalità e fiducia nelle istituzioni.