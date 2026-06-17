A Treviso la terza tappa del progetto nazionale "Look Up Clean Up"di Save the Planet

Save the Planet lancia “Look Up Clean Up”: tour nazionale di pulizia e sensibilizzazione per diffondere sostenibilità e buone pratiche

Save the Planet, no-profit che si occupa di progetti di sensibilizzazione in tema di sostenibilità e che ha come obiettivo quello di diffondere le buone pratiche per la salvaguardia del pianeta, lancia ufficialmente il progetto “Look Up Clean Up”. Un’iniziativa di portata nazionale, realizzata grazie al sostegno delle aziende Enegan e Neogreen che, in un vero e proprio giro d’Italia, toccherà diverse località del nostro stivale per chiudersi nella settimana del World Clean Up Day, in programma il 20 settembre. L’evento ha come obiettivo, attraverso delle attività di pulizia dai piccoli e grandi rifiuti di centri urbani, spiagge e luoghi di interesse, quello di sensibilizzare la popolazione sui temi relativi alla sostenibilità che passa, anche, dai piccoli gesti. Continua il tour nelle città coinvolte da questo progetto nazionale, scelte dopo un sondaggio che proponeva alcune tra le località più iconiche e suggestive del nostro stivale. La prima tappa si è svolta il 12 aprile a Brisighella, in provincia di Ravenna, mentre la seconda a Capo Peloro (Messina) il 10 maggio. Ora è il turno di Treviso, dove l’iniziativa farà tappa domenica 21 giugno per poi spostarsi, ancora, a Otranto a luglio e a Bardonecchia ad agosto. L’evento finale sarà in programma il 19 settembre a Firenze con una manifestazione che prevede tavole rotonde ed appuntamenti con un unico comune denominatore: la salvaguardia del Pianeta. Treviso, scelta tra le città in cui si vive meglio secondo la classifica del Sole 24 Ore, è la terza tappa di questo progetto che toccherà tutto lo stivale. Domenica 21 giugno alle ore 9, con partenza dalla centralissima Piazza Borsa i partecipanti a questa iniziativa si daranno appuntamento per pulire le strade della città. L’evento ha ottenuto il patrocinio della Città di Treviso e l’adesione di alcuni enti tra i quali le Guardie Ambientali di Treviso, il presidio Slow Food locale e alcune associazioni cittadine come La butto in vacca ASD, Associazione Pescatori Sile e Cooperativa Comunica Onlus. Ognuna di queste realtà si impegnerà a divulgare l’appuntamento, chiamando all’azione cittadini, volontari ed associati. L’evento è stato accolto con grande entusiasmo ed apertura dall’amministrazione comunale che è quotidianamente impegnata sui temi della sostenibilità e che, anche per questo, risulta tra le città più vivibili in Italia. Impegno che ha portato Treviso ad essere la prima e unica città italiana a vincere l’European Green Leaf Award 2025 della Commissione Europea, un riconoscimento assegnato ai comuni sotto i 100.000 abitanti che si distinguono per l'impegno verso la sostenibilità urbana e l'ambiente. Inoltre il sindaco Mario Conte è l’unico primo cittadino italiano membro del Board europeo del Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia. La manifestazione ha ottenuto il patrocinio del World Clean Up Day, l’appuntamento entrato nell’agenda delle Nazioni Unite che, ogni anno, porta in oltre 190 Paesi più di 139 milioni di persone nel mondo ad agire concretamente in nome della sostenibilità e del benessere del nostro pianeta. Nella giornata del 20 settembre, queste persone si impegnano per pulire la Terra dai rifiuti abbandonati e per denunciare l’incuria e la mancanza di rispetto dell’essere umano verso il nostro Pianeta. Ad ogni tappa volontari di Save the Planet, associazioni, istituzioni, cittadini ed alunne ed alunni di istituti locali si impegneranno in questa attività di pulizia. Nel centro città sarà inoltre presente un punto informazioni dove chiunque potrà approfondire la mission di “Look up Clean Up” ed associarsi a Save the Planet. L’evento ha inoltre avviato una collaborazione con la FIAF – Federazione Italiana Associazioni Fotografiche grazie alla quale sarà possibile partecipare ad un contest fotografico dove, per ogni tappa, fotografi amatoriali e non potranno scattare delle foto che saranno poi esposte nell’evento finale di Firenze. Questa iniziativa rappresenta un’ulteriore testimonianza di quello che vuole essere il messaggio di sensibilizzazione di un’iniziativa che coinvolgerà tutta l’Italia. Per ulteriori dettagli e per aderire all’iniziativa è possibile collegarsi alla pagina dedicata https://www.savetheplanet.green/cleanup