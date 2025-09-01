A Venezia il Leone d’Oro a Kim Novak e l’omaggio a Tortora

In concorso anche le star Dwayne Johnson e Amanda Seyfried: emozione al Lido tra grandi ritorni e cinema d’autore

Ovazione alla Mostra del Cinema di Venezia per Kim Novak, che ha ricevuto il Leone d’Oro alla carriera nell’82ª edizione della Biennale. A introdurla è stato Guillermo del Toro con una laudatio intensa e calorosa. L’attrice americana, visibilmente commossa, ha ringraziato con parole semplici ma profonde: «Questo premio lo ricevo io, ma è per tutti voi. Io sono voi e voi siete me».

La giornata al Lido ha visto protagonista anche Marco Bellocchio con Portobello, il suo omaggio a Enzo Tortora. Il regista ha definito Tortora «un anti-eroe estraneo al mio mondo», scegliendo di raccontarne la vicenda con un approccio personale e intenso. Sullo schermo, Fabrizio Gifuni, Francesco Di Leva Musella e Barbora Bobulova danno vita a un racconto che intreccia memoria e riflessione civile.

Non sono mancate le star internazionali: tra i titoli in concorso spiccano infatti quelli interpretati da Dwayne Johnson e Amanda Seyfried, presenze che confermano la vocazione sempre più globale e sfaccettata del festival.

La magia del Lido, ancora una volta, unisce icone del passato e volti del presente in un mosaico che celebra il cinema in tutte le sue forme.