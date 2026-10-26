Giallo in Valmarecchia A Verucchio misteriose scomparse di gatti. Donna denuncia: "Trovata testa mozzata. Tante sparizioni"

La testimonianza di una 67enne: "Misteriose sparizioni, a me 8 gatti in due anni"

A Verucchio è mistero per il rinvenimento di una testa decapitata di un gatto. Lo riferisce Il Resto del Carlino. A fare la scoperta lo scorso 7 ottobre, vicino al convento dei frati, è stata una 67enne, che ha deciso di presentare denuncia ai Carabinieri. Il gatto, ha raccontato la donna, era sparito dall'abitazione della sua proprietaria da qualche giorno. E non sarebbe l'unico gatto che ha fatto perdere misteriosamente le proprie tracce negli ultimi giorni, secondo la testimonianza della 67enne. Lei stessa riferisce di aver perso 8 gatti negli ultimi 2 anni e sempre nel mese di ottobre, paventando la possibilità che gli animali siano coinvolti in riti di stampo satanico. Oppure più semplicemente c'è una persona che infierisce crudelmente su di loro. La testa rivenuta, ha riferito la donna al quotidiano riminese, aveva però uno strano gancio pendente dal muso, elemento che aggiunge mistero al mistero.