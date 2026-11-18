FURTO Riccione, furto da 70mila euro nella villa di un noto albergatore: spariti orologi e preziosi

I ladri hanno colpito mentre il proprietario era assente, senza lasciare tracce apparenti

Ignoti malviventi hanno colpito a danno di un albergatore riccionese, residente nella zona collinare. Il blitz è avvenuto di giorno, nel pomeriggio di ieri (17 novembre). Un colpo da professionisti che non ha lasciato apparenti tracce, tranne una finestra forzata al piano terra. Una volta dentro, la banda ha portato via orologi e oggetti di valore, bottino di circa 70.000 euro. L'albergatore non era in casa: una volta rientrato, ha richiesto l'intervento dei carabinieri di Riccione, arrivati in via dei Pini per svolgere il sopralluogo. Le indagini sono in corso.