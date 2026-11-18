Centrosx all'attacco Pennabilli contro ingresso Montecopiolo nell'Unione dei Comuni, il Tar boccia il ricorso

Il gruppo consiliare di centrosinistra accoglie con soddisfazione la sentenza e attacca il sindaco pennese Mauro Giannini

Il gruppo consiliare di centrosinistra Uniti per la Valmarecchia accoglie con soddisfazione la notizia del rigetto da parte del Tar del ricorso presentato dal Comune di Pennabilli contro l’ingresso di Montecopiolo nell’Unione di Comuni Valmarecchia. "Una vicenda che fin dall’inizio avevamo giudicato priva di una reale utilità per il territorio e che rischiava soltanto di alimentare un contenzioso istituzionale, sottraendo tempo ed energie al percorso di consolidamento e riorganizzazione dell’Unione", evidenzia la nota.

Secondo Uniti per la Valmarecchia, "l'ingresso di Montecopiolo ha rappresentato un passaggio importante per l’integrazione territoriale della Valmarecchia. Averlo ostacolato attraverso un lungo contenzioso giudiziario ha soltanto alimentato una contrapposizione che non ha aiutato in alcun modo il lavoro dell’ente e dei Comuni che ne fanno parte".

Il centrosinistra parla di vicenda surreale e della necessità di concentrarsi "sulle questioni concrete: il funzionamento dell’Unione, il miglioramento dei servizi, la collaborazione tra amministrazioni e le riforme necessarie per rendere questo ente sempre più efficace e vicino alle comunità".



Stoccata finale al sindaco di Pennabilli, Mauro Giannini: "Gli suggeriamo di dedicare d’ora in avanti maggiori energie alla vita dell’Unione, partecipando più attivamente al confronto e definendo la presenza dei rappresentanti di maggioranza del Comune di Pennabilli negli organismi unionali. Cosa che finora non è mai avvenuta".