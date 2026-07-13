A Villa Lodi Fè un viaggio nell'arte contemporanea con Alessandra Liverani

Mercoledì 15 luglio la rassegna culturale riccionese propone l'incontro "Cosa sognano gli artisti"

La rassegna culturale “Vieni il mercoledì alla Lodi Fè?”, curata dall’associazione Amici dei Musei Riccione e Valconca, prosegue la stagione estiva nella splendida cornice del parco della storica villa riccionese in viale delle Magnolie. Il prossimo appuntamento, in programma mercoledì 15 luglio alle 21, vedrà come protagonista Alessandra Liverani che presenta una panoramica dedicata alla storia dell’arte contemporanea dal titolo “Cosa sognano gli artisti”.

Nata in Lombardia nel 1985, Alessandra Liverani lavora da anni tra comunicazione culturale, linguaggi artistici e storytelling. Nel corso della sua carriera ha collaborato attivamente alla cura di cataloghi d’arte e pubblicazioni editoriali, sviluppando contenuti strategici per musei, istituzioni pubbliche e importanti realtà aziendali nei settori della moda e del turismo. Per la professionista si tratta, inoltre, di un gradito ritorno sul territorio: nel 2013, infatti, ha collaborato con la Galleria d’arte moderna e contemporanea di Villa Franceschi, distinguendosi come stimata guida e divulgatrice in occasione della grande mostra estiva dedicata ad Antonio Ligabue.

Con il percorso “Cosa sognano gli artisti”, Alessandra Liverani mette oggi la sua consolidata esperienza scientifica e divulgativa al servizio del pubblico, offrendo una chiave di lettura accessibile e profonda sulle dinamiche dell’arte del nostro tempo.

L’ingresso è libero. In caso di maltempo l’evento si sposterà presso la sala conferenze della Biblioteca comunale, in viale Lazio 10.

I prossimi appuntamenti della rassegna

La rassegna “Vieni il mercoledì alla Lodi Fè?” continuerà ad animare le serate della città fino al 2 settembre, proponendo un ricco calendario di appuntamenti settimanali dedicati alla letteratura, alla poesia, alla storia locale e alla grande musica.



