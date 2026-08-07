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A Villa Mussolini arriva "Dividirimini": gli scatti di Marco Morosini raccontano la Riviera

Dal 7 agosto al 5 settembre il progetto "Generazione Riviera" ospita le fotografie dedicate ai bagnini della costa romagnola

A cura di Redazione Redazione
07 agosto 2026 10:48
A Villa Mussolini arriva "Dividirimini": gli scatti di Marco Morosini raccontano la Riviera - Gli scatti in mostra
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Nuovo capitolo per "Generazione Riviera", il percorso espositivo partecipativo ospitato al piano terra di Villa Mussolini. Dal 7 agosto al 5 settembre la parete dedicata ai fotografi d'autore accoglie infatti "Dividirimini", il celebre progetto fotografico di Marco Morosini che racconta, attraverso i volti dei bagnini, uno dei simboli più autentici della Riviera romagnola.L'esposizione si inserisce in dialogo con la grande mostra "Gli italiani" di Bruno Barbey e prosegue il percorso che, dopo gli scatti di Gianni Zangheri e Paolo Bernabini, continua a raccontare l'identità del territorio attraverso gli occhi di grandi fotografi. Realizzato nell'estate del 2003, "Dividirimini" nasce da un viaggio lungo i 40 chilometri di costa tra Cattolica e Bellaria. Al tramonto, Morosini ha ritratto decine di bagnini nel loro ambiente quotidiano, trasformando una figura familiare in un simbolo della cultura e dell'accoglienza romagnola. A oltre vent'anni di distanza, quelle immagini rappresentano anche una preziosa testimonianza della memoria collettiva della Riviera.

L'allestimento è visitabile gratuitamente negli spazi di Generazione Riviera e, fino al 6 settembre, segue gli orari estivi di Villa Mussolini: dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 23. Per chi desidera approfondire il lavoro dell'artista, fino al 4 ottobre è aperta anche la mostra personale "Homo homini lupus" al MArCo – Morosini Arte Contemporanea, dove è possibile ripercorrere oltre vent'anni della sua ricerca tra arte, design e installazioni contemporanee.

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