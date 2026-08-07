A Villa Mussolini arriva "Dividirimini": gli scatti di Marco Morosini raccontano la Riviera

Dal 7 agosto al 5 settembre il progetto "Generazione Riviera" ospita le fotografie dedicate ai bagnini della costa romagnola

Nuovo capitolo per "Generazione Riviera", il percorso espositivo partecipativo ospitato al piano terra di Villa Mussolini. Dal 7 agosto al 5 settembre la parete dedicata ai fotografi d'autore accoglie infatti "Dividirimini", il celebre progetto fotografico di Marco Morosini che racconta, attraverso i volti dei bagnini, uno dei simboli più autentici della Riviera romagnola.L'esposizione si inserisce in dialogo con la grande mostra "Gli italiani" di Bruno Barbey e prosegue il percorso che, dopo gli scatti di Gianni Zangheri e Paolo Bernabini, continua a raccontare l'identità del territorio attraverso gli occhi di grandi fotografi. Realizzato nell'estate del 2003, "Dividirimini" nasce da un viaggio lungo i 40 chilometri di costa tra Cattolica e Bellaria. Al tramonto, Morosini ha ritratto decine di bagnini nel loro ambiente quotidiano, trasformando una figura familiare in un simbolo della cultura e dell'accoglienza romagnola. A oltre vent'anni di distanza, quelle immagini rappresentano anche una preziosa testimonianza della memoria collettiva della Riviera.

L'allestimento è visitabile gratuitamente negli spazi di Generazione Riviera e, fino al 6 settembre, segue gli orari estivi di Villa Mussolini: dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 23. Per chi desidera approfondire il lavoro dell'artista, fino al 4 ottobre è aperta anche la mostra personale "Homo homini lupus" al MArCo – Morosini Arte Contemporanea, dove è possibile ripercorrere oltre vent'anni della sua ricerca tra arte, design e installazioni contemporanee.