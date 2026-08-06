Perde un testicolo dopo ore in pronto soccorso, la battaglia legale di un 28enne riminese

L'indagine aveva coinvolto due infermiere del triage e un medico

Un 28enne ha presentato opposizione alla richiesta di archiviazione dell'inchiesta sulla perdita di un testicolo, avvenuta dopo un accesso al pronto soccorso nell'agosto 2024. Il giovane, assistito dall'avvocato Luca Greco, sostiene che la torsione testicolare non sia stata diagnosticata tempestivamente, causando la necrosi dell'organo.

L'indagine aveva coinvolto due infermiere del triage e un medico. Secondo la difesa, il ragazzo, arrivato in ospedale dopo un infortunio sul lavoro, sarebbe rimasto in attesa per ore con codice verde nonostante i forti dolori.

La Procura ha chiesto l'archiviazione ritenendo che un intervento più rapido non avrebbe comunque garantito il salvataggio del testicolo. Una tesi contestata dalla difesa, che richiama anche una consulenza tecnica svolta nel procedimento civile con l'Inail, nella quale è stato riconosciuto il nesso tra l'infortunio sul lavoro e la torsione testicolare, con il riconoscimento di un'invalidità permanente del 10%.