A Villa Verucchio il “Cantico delle Creature”: musica, voce e natura

Domenica 4 ottobre al Convento di Santa Croce l’esecuzione della composizione di Luigi Pizzaleo con l’Ensemble Vocale Canòpea e la voce recitante di Silvio Castiglioni

Domenica 4 ottobre presso la Chiesa del Convento Santa Croce di Villa Verucchio si terrà una nuova esecuzione del Cantico delle Creature musicato dal compositore Luigi Pizzaleo per le voci dell’Ensemble Vocale Canòpea, ideato e diretto dalla cantante lirica Arianna Lanci, e per gli strumentisti che l’accompagnano: Emanuela Di Cretico ai flauti dolci, Elisabetta Del Ferro alla viola da gamba, Marco Muzzati al salterio e percussioni, Arianna Lanci al clavisimbalum.

Un concerto speciale, in un luogo e in un giorno speciali.

Il Convento di Santa Croce è infatti il più antico edificio francescano della Romagna: nel suo chiostro si innalza imponente e antichissimo il cipresso che secondo la tradizione venne piantato dallo stesso Francesco nel 1213, durante il suo viaggio verso il monte San Leo. "Il concerto" ricordano gli organizzatori "è dedicato anche a quest’albero, alla delicata forza di tutta la vita vegetale, la cui presenza- è sempre bene ricordarlo- è necessaria al nostro stesso respiro."

Voce recitante sarà per l’occasione Silvio Castiglioni, attore e ricercatore teatrale, tra i fondatori del CRT di Milano, già direttore del Festival di Santarcangelo.

In apertura del concerto penderanno corpo e voce anche due brani tratti dall’ Enciclica Laudato sì’ di papa Francesco, in una versione a cappella che ne esalta il profondo e dirompente significato culturale.

Appuntamento per domenica 4 ottobre alle ore 16.15.

Ingresso a offerta libera