A Viserba arriva il Coro Davvero: musica e solidarietà sul sagrato della chiesa

Lunedì 13 luglio la rassegna “I Lunedì di Viserba” ospita 85 coristi tra adulti, ragazzi e bambini per un viaggio musicale dagli anni Settanta a oggi, con una raccolta fondi per il Venezuela

Dopo la splendida apertura della rassegna con lo spettacolo teatrale Il Canto di Rut, I Lunedì di Viserba proseguono lunedì 13 luglio alle ore 21 con una serata che promette di coinvolgere il pubblico di tutte le età.



Sul sagrato della chiesa di Santa Maria a Mare arriverà infatti il Coro Davvero, una delle realtà corali più giovani e dinamiche della Romagna, protagonista di un vero e proprio spettacolo musicale che vedrà sul palco 85 coristi – adulti, ragazzi e bambini – accompagnati da pianoforte, violini, chitarra e cajón.



Nato nel 2023 e diretto da Silvia Branducci, Fabio Sica e Sara Garattoni, il Coro Davvero ha sede a Savignano sul Rubicone ma riunisce coristi provenienti da Cesena, Rimini, Viserba e dalla Repubblica di San Marino. Una realtà che in pochi anni ha saputo conquistare il pubblico grazie a un modo nuovo e coinvolgente di vivere il canto corale.



Quello proposto a Viserba sarà molto più di un concerto. Per un’ora e mezza il pubblico sarà accompagnato in un viaggio attraverso oltre cinquant’anni di musica, dagli anni Settanta ai grandi successi di oggi, con un repertorio tutto da ascoltare... e da cantare. Sul palco si alterneranno medley senza interruzioni e brani italiani e internazionali che hanno fatto la storia della musica leggera: da Raffaella Carrà a Zucchero, dagli Abba ad Adele, in uno spettacolo dal ritmo coinvolgente, pensato per emozionare e divertire.



Come sempre accade ne I Lunedì di Viserba, anche questa serata unirà cultura e solidarietà. Il concerto sarà infatti dedicato a don Aldo Fonti, storico parroco di Viserba, e sarà accompagnato da una raccolta fondi a favore delle popolazioni colpite dal terremoto in Venezuela. Sul sagrato sarà presente uno stand informativo attraverso il quale sarà possibile contribuire all'iniziativa.



Il concerto si inserisce nel percorso tematico dell'edizione 2026 de I Lunedì di Viserba, dedicata alle “strutture di peccato che creano povertà e disuguaglianze”. Un tema ispirato al magistero di Papa Francesco e sviluppato anche da Papa Leone XIV, che invita a riflettere non solo sulle responsabilità individuali, ma anche su quei meccanismi sociali, economici e culturali che generano esclusione e nuove forme di povertà. La musica, con la sua capacità di unire le persone e creare comunità, rappresenta così un linguaggio privilegiato per promuovere solidarietà, partecipazione e speranza.



Con questo secondo appuntamento la rassegna conferma la propria capacità di alternare linguaggi diversi – teatro, musica e incontri culturali – mantenendo al centro i valori della comunità, della partecipazione e dell'attenzione verso chi vive situazioni di fragilità.



L’ingresso è libero. Per chi arriva da fuori è consigliato il parcheggio gratuito di via Morri, sopra la ferrovia.