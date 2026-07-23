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A Viserba raccolta di beni di prima necessità per i detenuti del carcere Casetti di Rimini

L'iniziativa sabato 25 luglio al Conad La Fonte

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
23 luglio 2026 17:23
A Viserba raccolta di beni di prima necessità per i detenuti del carcere Casetti di Rimini - Il carcere dei 'Casetti' di Rimini
Il carcere dei 'Casetti' di Rimini
Rimini
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Al Conad La Fonte di Viserba sabato 25 luglio sarà organizzata, per tutta la giornata, una raccolta di beni di prima necessità per i detenuti del carcere i Casetti di Rimini. Promotrice dell'iniziativa è l'associazione "Nessuno è cattivo per sempre". Sono richiesti ciabatte infradito, indumenti estivi compresa biancheria, generi alimentari non deperibili come caffè, pasta, riso, legumi in scatola, tonno, biscotti, succhi di frutta, infine prodotti per l'igiene personale. Non sono ammessi però contenitori in vetro e metallici; sì a contenitori in plastica, carta, carbone e tetrapack. "Il forte caldo e il sovraffollamento di queste settimane rendono la detenzione ancora più dura, spesso in condizioni che rischiano di diventare disumane. Un piccolo gesto può fare una grande differenza: aiutiamoli", scrive l'associazione in una nota, nel presentare la raccolta benefica.

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