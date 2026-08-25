A Viserbella una serata dedicata alla tradizione dello spiedino del pescatore

Martedì 25 agosto il Museo E' Scaion ospita una serata speciale con i tradizionali spiedini di pesce preparati secondo le antiche ricette locali

La cultura del mare, le tradizioni marinaresche della Riviera romagnola e i sapori autentici dell'Adriatico si incontrano a Viserbella per un appuntamento estivo imperdibile.

Martedì 25 agosto, a partire dalle ore 19.30, il Museo della piccola pesca e conchiglie "E' Scaion", ospiterà la speciale "Serata tradizionale dello spiedino del 'Pescatore'".

Un'occasione unica per cittadini, turisti e appassionati della tradizione culturale e culinaria romagnola per trascorrere una serata conviviale, immersi nella storia e nell'identità della marineria locale, gustando uno dei piatti più iconici della tradizione adriatica: i classici spiedini di pesce preparati secondo le ricette di un tempo.

L'evento si inserisce all'interno del programma delle aperture estive del Museo E' Scaion, da sempre punto di riferimento per la conservazione e la valorizzazione della memoria storica dei pescatori della costa romagnola, dei loro attrezzi tradizionali e delle meraviglie del mondo marino e delle conchiglie.

Dove: Museo E' Scaion – Via Minguzzi, 9 – Viserbella

Note: In caso di pioggia l'evento sarà rimandato al giorno successivo.

Prenotazioni (consigliate via WhatsApp): 338 2341277