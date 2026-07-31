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A14, chiude per una notte il casello di Cattolica: lavori tra il 3 e il 4 agosto

Dalle 21 di lunedì 3 alle 5 di martedì 4 agosto stop all'ingresso in entrambe le direzioni e all'uscita per chi proviene da Ancona

A cura di Grazia Antonioli Grazia Antonioli
31 luglio 2026 10:11
A14, chiude per una notte il casello di Cattolica: lavori tra il 3 e il 4 agosto -
Cattolica
Attualità
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Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di lunedì 3 alle 5:00 di martedì 4 agosto, sarà chiusa la stazione di Cattolica, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Ancona.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Riccione o di Pesaro.

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