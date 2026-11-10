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A14, chiude per una notte il casello di Rimini nord

Stop agli ingressi verso Bologna e Ancona dalle 22 di venerdì 13 alle 6 di sabato 14 novembre

A cura di Grazia Antonioli Grazia Antonioli
10 novembre 2026 09:58
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A14, chiude per una notte il casello di Rimini nord - Casello autostradale ARCHIVIO
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Attualità
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Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di venerdì 13 alle 6:00 di sabato 14 novembre, sarà chiusa la stazione di Rimini nord, in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Bologna: Valle del Rubicone;

verso Ancona: Rimini sud.

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