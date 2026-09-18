A14, chiusa la stazione di Cattolica per lavori: due notti di modifiche
Stop all’uscita da Ancona nella notte tra lunedì e martedì
A cura di Grazia Antonioli
18 settembre 2026 12:05
- Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, sarà chiusa la stazione di Cattolica, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 21:00 di lunedì 21 alle 5:00 di martedì 22 settembre, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Ancona.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Pesaro;
-dalle 21:00 di mercoledì 23 alle 5:00 di giovedì 24 settembre, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Bologna: Riccione;
verso Ancona: Pesaro.